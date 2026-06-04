La planta de Ares en Pachacámac cuenta con cerca de 20,000 m² de operaciones y centro de distribución. (Foto: Ares Perú)
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Eduardo Sotelo
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Abrir una oficina en Panamá no representa el inicio de la expansión internacional de Ares Perú, sino un nuevo capítulo. Tras varios años exportando a distintos mercados de América, la fabricante de puertas busca consolidar una plataforma regional desde la que espera acelerar sus operaciones en Centroamérica y reforzar el peso de las exportaciones dentro de su negocio. ¿Cómo planea lograrlo?

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