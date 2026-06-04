La fabricante peruana de puertas, marcos y accesorios, fundada en el 2002, ve en Centroamérica una de las principales oportunidades para impulsar su crecimiento en los próximos años. Para ello, apuesta por una plataforma regional desde Panamá que le permita estar más cerca de sus clientes y coordinar sus operaciones en la región. La estrategia llega en un contexto en el que la compañía asegura contar con capacidad productiva suficiente para atender una mayor demanda sin necesidad de realizar ampliaciones inmediatas.

Según la empresa, actualmente participa en alrededor del 70% de los principales proyectos inmobiliarios del país, una posición que ahora busca complementar con un mayor desarrollo de sus operaciones internacionales.

Panamá como punto de partida para crecer en Centroamérica

La inauguración de las nuevas instalaciones en Panamá marca el regreso de Ares a un mercado donde ya había desarrollado operaciones antes de la pandemia. Según contó Itamar Con, presidente del directorio de la empresa, a Gestión, la elección de ese país responde a razones logísticas y comerciales.

“Panamá es un hub ideal para manejar las exportaciones”, señaló. La intención es que desde esa oficina se coordinen las operaciones comerciales de Centroamérica mediante un equipo especializado que atienda directamente a clientes y proyectos de la región.

“La composición de nuestro negocio migró hace muchos años hacia productos y clientes de alto valor agregado”, afirmó Itamar Con, presidente de directorio de Ares Perú. (Foto: Ares Perú).

La compañía mantiene actualmente presencia comercial en países como República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, además de exportar a Estados Unidos, particularmente al estado de Florida. En este último mercado, la firma viene abasteciendo proyectos vinculados a constructoras peruanas que han ampliado sus operaciones hacia ciudades como Miami y Tampa. También evalúa reforzar operaciones en mercados como Venezuela, Chile y Bolivia, donde anteriormente trabajó a través de distribuidores y agentes comerciales.

El ejecutivo sostuvo que Panamá fue además la puerta de entrada para comprender las necesidades de la región. “Hicimos muchas pruebas y error para encontrar el producto idóneo. Eran puertas que soportaran altos niveles de humedad y un clima bastante agreste. Hasta que logramos llegar a este producto y lo consume bastante bien Panamá. Ese fue el trampolín para el resto de Centroamérica”, comentó.

La expansión también se apoya en la participación constante en ferias y ruedas de negocio internacionales, varias de ellas promovidas por entidades de promoción comercial. Recientemente, la firma participó en actividades empresariales en Guatemala como parte de sus esfuerzos por fortalecer su presencia regional. La estrategia de internacionalización, sin embargo, no es reciente. La empresa inició operaciones en Panamá en el 2017 y mantuvo actividad hasta la pandemia, periodo tras el cual concentró sus esfuerzos en el mercado peruano antes de retomar su expansión en Centroamérica.

El valor agregado como estrategia comercial

Más allá de la expansión geográfica, la empresa viene redefiniendo el perfil de su negocio. Según explicó Con, hace varios años Ares inició una transición hacia productos y clientes que demandan un mayor nivel de especialización.

“La composición de nuestro negocio migró hace muchos años hacia buscar productos y clientes que reciban alto valor agregado”, afirmó. La estrategia apunta a competir mediante calidad, innovación y servicio, en lugar de hacerlo exclusivamente por precio.

Dentro de ese enfoque, uno de los principales activos de la compañía es su línea de puertas PET, elaboradas con materiales reciclados y diseñadas para resistir una alta humedad. Este producto se ha convertido en la principal referencia de exportación de la empresa, especialmente en mercados tropicales de Centroamérica y el Caribe.

La firma también viene ampliando su portafolio con nuevas líneas de zócalos, tableros alistonados y soluciones de cerrajería, buscando incrementar su participación dentro de cada proyecto inmobiliario.

Otro componente clave de la estrategia comercial es el trabajo temprano con inmobiliarias y desarrolladores. La empresa procura que sus productos sean especificados desde la etapa de diseño de los proyectos, una práctica que le permite asegurar demanda futura y fortalecer relaciones de largo plazo con constructoras.

El proceso de expansión regional tampoco estuvo exento de desafíos. El ejecutivo señaló que la ausencia de acuerdos comerciales específicos con algunos países obligó a la empresa a realizar trámites adicionales para acceder a beneficios arancelarios y facilitar el ingreso de sus productos, particularmente en mercados como El Salvador.

Una planta preparada para crecer

El plan de expansión internacional de Ares se sustenta en una serie de inversiones realizadas durante los últimos años. De acuerdo con la compañía, actualmente opera una planta industrial y centro de distribución de aproximadamente 20,000 metros cuadrados en Pachacámac, además de oficinas corporativas en Lima.

La empresa de puertas sostiene que su capacidad instalada es significativamente mayor a la demanda que atiende hoy. “Actualmente solo utilizamos el 30% de nuestra capacidad porque todos los años hemos estado invirtiendo en CAPEX”, indicó Con.

Contamos con certificación FSC, que garantiza la trazabilidad de productos maderables provenientes de bosques sostenibles”, destacó Itamar Con. (Foto: Ares Perú)

Según la información corporativa, la planta se encuentra entre las de mayor capacidad productiva de la región y cuenta con procesos automatizados que incluyen sistemas de escaneo, clasificación y control de calidad. La compañía destaca además que puede fabricar hasta 2,000 puertas por turno de producción.

Esa capacidad disponible es uno de los factores que explican la decisión de acelerar las exportaciones. Desde la perspectiva de la empresa, el crecimiento internacional puede ser absorbido por la infraestructura existente sin requerir inversiones inmediatas en ampliaciones de planta.

Tecnología y metas de crecimiento

Durante el último año, la empresa incorporó una nueva línea de producción equipada con tecnología láser, cámaras e inteligencia artificial, además de iniciar la migración de sus sistemas de gestión empresarial hacia SAP. “Nuestras áreas están cada vez más al día con trabajar con inteligencia artificial”, explicó el ejecutivo.

La empresa destaca que realiza inversiones permanentes en tecnología para optimizar procesos productivos y mantener estándares de calidad, una estrategia que considera clave para sostener su posición competitiva tanto en Perú como en el exterior.

Las expectativas para este año reflejan ese optimismo. Tras registrar un crecimiento de 14% en 2025, Ares proyecta expandirse 38% durante el 2026, impulsada por una mayor penetración en el mercado peruano y por el fortalecimiento de las exportaciones. “Tenemos un presupuesto bastante ambicioso para el 2026 y se está perfilando bastante bien. Al parecer vamos a lograrlo”, aseguró Con.

Aunque la compañía reconoce que Perú seguirá siendo su principal mercado, considera que la siguiente etapa de crecimiento pasará necesariamente por consolidar una presencia más amplia en la región. El desafío ahora será traducir esa capacidad instalada, las inversiones tecnológicas y la nueva plataforma en Panamá en una mayor participación dentro de mercados donde identifica espacio para competir con productos diferenciados y de mayor valor agregado.