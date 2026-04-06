La peruana Yobel, proveedora de firmas como Belcorp, Alicorp, Gloria e InRetail, anunció la apertura de nuevos centros logísticos en El Salvador y Costa Rica, consolidando su estrategia de expansión en Centroamérica, adelantada previamente en exclusiva a Diario Gestión, en un contexto de acelerado crecimiento del comercio electrónico y mayor demanda por soluciones logísticas omnicanal en la región.

En El Salvador, la compañía implementó una nave logística en San Juan Opico, en un corredor estratégico para la distribución. La infraestructura cuenta con más de 6,200 posiciones de pallet y seis muelles de carga y descarga, lo que permitirá optimizar flujos operativos y tiempos de atención.

En paralelo, en Costa Rica, Yobel inauguró un centro de distribución en El Coyol de Alajuela, uno de los principales polos industriales del país. Con 13,800 m² de superficie, el complejo se posiciona como el principal hub logístico de su operación local, aportando aproximadamente 23,500 posiciones, dentro de una capacidad nacional que supera las 50,000.

La iniciativa se desarrolla en un contexto en el cual el movimiento económico del comercio digital en América Latina podría superar los US$ 900,000 millones este 2026, según proyecciones de Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), lo que viene impulsando inversiones en distribución, almacenamiento y última milla.

El comercio digital en América Latina superaría los US$ 900,000 millones hacia 2026.

Expansión regional de Yobel continúa

La expansión de Yobel en los referidos mercados se suma a otras inversiones recientes en Centroamérica, como el Centro Logístico El Frutal (CLEF) en Guatemala, inaugurado en febrero de 2026 con una inversión cercana a US$ 4 millones, y diseñado como un hub para integrar operaciones y reducir costos logísticos.

Asimismo, la compañía viene impulsando soluciones de última milla a través de Yobel Express, ya desplegado en Ecuador y República Dominicana, como parte de su estrategia para articular toda la cadena de suministro bajo un mismo operador.

Actualmente, Yobel cuenta con presencia en nueve países de América Latina y registra ingresos cercanos a los US$ 180 millones, con una proyección de alcanzar los US$ 210 millones hacia 2026. El negocio logístico representa alrededor del 70% de su facturación. Por territorios, el 66% de sus ingresos proviene de operaciones fuera del Perú.

Nuevos hubs de Yobel en Centroamérica amplían su capacidad logística.

Planes 2026: inversión, tecnología y expansión

En la última entrevista a Diario Gestión en noviembre de 2025, el CEO de Yobel, Ángel Gutiérrez, adelantó que la compañía ejecutará un plan de inversiones por US$ 13 millones en 2026, enfocado en tres ejes: expansión de infraestructura, incorporación de robótica y transporte sostenible.

En ese diálogo, el ejecutivo precisó que la empresa implementará 70,000 m² adicionales de almacenamiento, de los cuales 20,000 m² estarán en El Salvador, lo que se alinea con la reciente apertura en dicho país.

Asimismo, destacó el creciente peso de Centroamérica dentro de la operación global de la compañía.

“El 66% de nuestra facturación está en el exterior y mercados como Guatemala, El Salvador y Costa Rica vienen mostrando un crecimiento relevante”, señaló en exclusiva a Gestión.

El plan también contempla la incorporación de aproximadamente 450 robots para optimizar procesos logísticos, reducir costos y acortar los tiempos de entrega entre cuatro y seis horas, en respuesta a la creciente demanda por servicios más rápidos y eficientes.