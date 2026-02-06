La multinacional peruana Yobel -dedicada a servicios de manufactura, almacenaje, distribución y gestión de cadena de suministro- inauguró el Centro Logístico El Frutal (CLEF) en Guatemala, una nueva plataforma operativa que busca reforzar su capacidad logística en Centroamérica y acompañar el crecimiento de sus clientes en esa región.

Con una inversión aproximada de US$4 millones, el nuevo centro logístico se ubica en Villanueva, en la zona sur de Guatemala, uno de los principales polos industriales del país.

El proyecto forma parte de la estrategia regional de la compañía para consolidar operaciones y mejorar la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro.

Yobel cuenta con más de 50 años de operaciones y presencia en nueve países de Latinoamérica, donde ofrece servicios integrados de manufactura, almacenaje, distribución y gestión de cadena de suministro.

¿QUÉ ES EL CLEF DE YOBEL?

El CLEF de Yobel fue diseñado como un hub logístico que permite a cadenas de supermercados y retailers concentrar a sus principales proveedores en un mismo complejo, reduciendo costos de transporte, tiempos de atención y la complejidad operativa asociada al traslado entre distintos almacenes.

A diferencia de las bodegas adaptadas desde plantas industriales, el nuevo centro fue concebido desde su origen como un espacio logístico especializado, incorporando tecnología y estándares internacionales orientados a eficiencia operativa y seguridad.

En su primera etapa, el complejo cuenta con aproximadamente 15,800 m² de área de almacenaje, 29 muelles de carga y descarga, un patio de maniobras de 8,000 m² y zonas de acondicionamiento de carga destinadas a optimizar procesos de recepción, muestreo y despacho.

POTENCIAL DEL PROYECTO CLEF DE YOBEL

La compañía Yobel prevé completar una segunda etapa del centro logístico en Guatemala, que elevará el espacio total a 30,000 m² hacia junio de 2026, con un potencial de expansión futura de hasta 50,000 m² dentro del mismo complejo. Este modelo por fases permitirá acompañar el crecimiento proyectado de los clientes que operan en el país.

“CLEF es una plataforma logística pensada estratégicamente para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y consolidar a Guatemala como un hub clave en nuestra red regional”, señaló Ángel Gutiérrez, CEO de Yobel.

El centro opera con el sistema de gestión de almacenes WMS Corvette, que permite trazabilidad y control de inventarios en tiempo real, además de cumplir con estándares requeridos por clientes multinacionales de sectores como alimentos y bebidas, electrodomésticos, retail, cuidado personal, tabaco y farmacéutico.

Según la compañía, el nuevo complejo tiene un potencial de facturación anual de hasta US$9 millones y forma parte del relanzamiento estratégico anunciado en noviembre de 2025, que contempla inversiones superiores a US$12 millones durante 2026 en tecnología, automatización, infraestructura sostenible y ampliación de capacidades operativas.