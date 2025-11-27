Yobel es una compañía peruana proveedora de manufactura y logística para industrias del consumo masivo, retail, farmaceútica, principalmente. (Foto: Yobel).
Yobel es una compañía peruana proveedora de manufactura y logística para industrias del consumo masivo, retail, farmaceútica, principalmente. (Foto: Yobel).
Mayumi García
Con cerca de 60 años en el mercado local, la peruana Yobel se ha convertido en un importante proveedor de servicios de manufactura y logística para empresas como Belcorp, Alicorp, Gloria o InRetail. Sus operaciones han cruzado las fronteras del territorio nacional y se han acentuado en ocho países del exterior, entre Centroamérica y Sudamérica, principalmente. En diálogo con Gestión, Ángel Gutiérrez, CEO de Yobel, explicó el desempeño de la corporación en Perú y los demás mercados, así como la estrategia en 2026.

