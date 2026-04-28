Un factor que en los últimos años ha ganado relevancia es la buena o mala administración del condominio, lo cual repercutirá en el estado de conservación de las áreas comunes. Foto: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Al momento de poner en venta una vivienda de segundo uso, son diversas las variables que se tienen en cuenta para fijar el precio del inmueble. Estás variables se pueden agrupar en tres categorías, según indican analistas del sector.

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