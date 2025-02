El mercado inmobiliario en Lima mostró signos de recuperación en 2024 con un mayor número de viviendas vendidas, incluso de interés social. Sin embargo, los créditos MiVivienda continuaron en descenso, informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Durante el año pasado, la venta de viviendas aumentó en 23.3% tras sumar 20,975 unidades vendidas. Esto, indicaron, es el mejor resultado obtenido en los últimos once años .

Solo en vivienda no social, las ventas aumentaron 15.5% (9,674 unidades), logrando su mejor resultado de los últimos tres años, mientras que en viviendas promovidas por el Fondo MiVivienda se logró un crecimiento de 31% en las ventas (10,996), pero en Techo Propio el avance es mínimo con 305 unidades.

“Tenemos un mercado de vivienda que crece, en particular el rango de MiVivienda. Pero, Techo Propio es casi un fantasma en Lima y eso es un problema de la Municipalidad de Lima y del Callao, que no están trabajando las áreas de expansión como corresponde”, comentó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

El mercado inmobiliario en Lima mostró signos de recuperación en 2024 con un mayor numero de viviendas vendidas.

Entre los distritos que tuvieron un mayor aumento de ventas en el último año fueron Pueblo Libre (53.5%), Cercado de Lima (50.9%), Miraflores (41.8%), Lince (37.6%) y Jesús María (32.3%).

Tamaño de las viviendas vendidas en Lima

La vivienda social, en particular MiVivienda tiene una proporción mayoritaria en la oferta de Lima. Techo Propio sigue teniendo participación mínima. Si se revisa por tamaños, la oferta de vivienda es bien diversificada: un 17.9% tiene áreas de hasta 50 m2, apenas un 1.7% tiene áreas menores o iguales a 30 m2 .

El 93.5% de las viviendas de hasta 50 m2 corresponde a vivienda de interés social. De ellas, el 24.5% están en Lima Top y el 44.5% en Lima Moderna. Además, el área de los departamentos se ha venido reduciendo sostenidamente, pero la disminución ha sido más significativa en Lima Top.

Tamaño de vivienda vendida. Fuente: Capeco

Sobre los precios por m2 de la vivienda en oferta crecieron por debajo de la inflación del 2024 (1.3% vs. 2.0%) y en el cuarto trimestre bajaron ligeramente.

La altura promedio de los edificios sigue subiendo, salvo en El Callao y sobre todo en Lima Centro

¿Sobreoferta?

El representante de Capeco apuntó que el mercado está entrando en un estado de equilibrio después de un largo periodo de sobreoferta .

“Cuando el indicador está por encima de 2.5, hay sobreoferta. Hemos estado en esta situación durante mucho tiempo. Aún seguimos en sobreoferta, pero con una tendencia hacia la estabilidad”, explicó.

Pese a esto, Valdivia precisó con si bien se espera un avance en el sector de construcción, en el el segmento inmobiliario, se sigue teniendo menores expectativas en el segmento de vivienda social.

“En el segmento inmobiliario hay un mayor conservadurismo y esto tiene que ver con la desconfianza que se tiene respecto a si la vivienda social va a crecer o no va a crecer. El año pasado ha habido un crecimiento muy fuerte de la venta de vivienda en Lima Metropolitana. Coincidentemente con esto hay también en el ambiente empresarial, una mayor confianza respecto a cómo marchará la economía”, indicó.

Indicador de oferta/ venta de viviendas Lima Top y Moderna. Fuente: Capeco

¿Cómo van los créditos?

Ante esta mayor demanda de viviendas, el mercado de créditos hipotecarios ha tenido un crecimiento significativo en los últimos meses. Estos préstamos para la compra de vivienda aumentaron en 8.8% con 37,236 créditos otorgados, principalmente desde el lado del sistema financiero.

El financiamiento para la compra de inmuebles con financiamiento de instituciones financieras creció en 22.6% con 27,892 créditos.

Si bien la venta de viviendas de MiVivienda aumentaron, los créditos dados mediantes el programa MiVivienda solo totalizaron 9,344 financiamientos, 18.6% por debajo del 2023 e incluso menor que en la pandemia.

Esto, indican, se explica porque el rango 5 de MiVivienda ya no tiene ni subsidios ni créditos del FMV y tiene una incidencia muy fuerte en la oferta y la venta.

“Decíamos que en el rango de MiVivienda hay un récord, pero no está ocurriendo eso con créditos mi vivienda. Ocurre porque ya MiVivienda no da crédito en el rango 5, ni da subsidio. Es vivienda social porque atiende a un segmento que de otra manera no entraría en el mercado. Eso ocurre porque las municipalidades de los distritos de más altos ingresos y de ingresos medios aplican un parámetro que es ilegal. Dicen, para vivir en Miraflores el área mínima es 90 metros cuadrados, pero no hay ninguna razón para que eso fuera así”, sostuvo.

Cabe indicar que, según sus datos, el 57.8% de la oferta MiVivienda en Lima Metropolitana corresponde a este rango, representando el 25% de la venta total.

