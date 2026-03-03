Entre sus principales beneficios, el mar ofrece un panorama relajante que reduce los niveles de estrés. Además, estos inmuebles tienen un gran potencial de revalorización, pues las zonas de la ciudad con vista al mar resultan limitadas.

Pero la clave para alcanzar estos beneficios estimados está en que tanto el edificio como el departamento tengan un mantenimiento adecuado, el cual resulta más exigente que en los inmuebles ubicados más alejados del mar.

“La ventaja de estos edificios es que tienen una linda vista al mar, pero se debe tener un mayor cuidado en los acabados y se requiere de un mayor presupuesto en el mantenimiento”, indicó César Madrid Zagazeta, CEO de Madrid Inmobiliaria.

“La brisa del mar deteriora muy rápido la fachada de los edificios, se le tiene que hacer un mantenimiento más seguido, para que se siga viendo bien, a diferencia de otro proyecto alejado del mar”, agregó Madrid Zagazeta.

Los riesgos de adquirir un departamento con vista al mar

Son dos los riesgos para este tipo de inmuebles: que el departamento no cuente con acabados resistentes a la humedad y a la brisa del mar; o que el edificio no cuente con un adecuado mantenimiento, debido a la alta morosidad en las cuotas de pago de los propietarios.

Sobre los acabados, Madrid Zagazeta refiere que en un departamento ubicado cerca al mar no es recomendable usar el papel mural en las paredes, pues la humedad honguea este material. “Tampoco es recomendable usar pisos laminados, pues con el tiempo la humedad afecta al producto. Muchas personas no ventilan bien sus departamentos”, refirió.

Por su parte Gonzalo Cavero, gerente de la agencia inmobiliaria Global Ceo Net Inmobiliaria, refirió que cuando un inmueble nuevo no cuenta con acabados resistentes, su deterioro se empieza a notar en uno a dos años.

“Los acabados de los balcones y salas necesitan ser más resistentes y de alto valor para afrontar la brisa y humedad. Por ejemplo, las vallas metálicas de los balcones, si no son antioxidantes, se volverán amarillas o marrones, se oxidarán y tendrán un mal aspecto”, advirtió Cavero.

Estimó que el tener unos acabados resistentes a la brisa puede aumentar el costo del inmueble en US$ 100/m2. Esto ocurre sobre todo en los proyectos de los distritos top como Miraflores, San Isidro y Barranco.

En cambio en otros distritos como San Miguel, Magdalena o La Perla, ello no siempre suele contemplarse, por lo que las personas deben revisar bien la infraestructura. “En esos distritos, por abaratar costos, no siempre ponen acabados premium. Entregan un departamento que en primera instancia se ve bien, pero en uno o dos años empezará a verse el deterioro”, anotó Cavero.

Respecto a la infraestructura general del edificio, se requerirá de mantenimientos con mayor frecuencia, por lo que el costo de la cuota de mantenimiento es de entre 20% a 35% superior a las cuotas de edificios alejados del mar, indicó Gonzalo Cavero.

Agregó que en los edificios con vista al mar en Lima Moderna (San Miguel, Magdalena, etc.) el 80% de los departamentos tiene un área de 90 m2 como máximo. Allí la cuota mensual de mantenimiento es de alrededor de S/ 350.

Mientras que en los edificios de Lima Top (Miraflores, San Isidro, Barranco) el 80% tiene un área de 200 m2. Allí la cuota de mantenimiento mensual se ubica en alrededor de S/ 900.

Más medidas de precaución al comprar un departamento

Gonzalo Cavero también recomendó otras acciones a realizar al evaluar la compra de un departamento:

-La Junta de Propietarios del condominio debe estar inscrita en registros públicos. Ser formales les permitirá aplicar medidas de presión para el pago de la cuota de mantenimiento, como el registrar a los morosos en centrales de riesgo crediticio.

-En el caso de la compra de una vivienda de segundo uso, se recomienda antes pedir el libro de actas de la Junta de Propietarios, para conocer el historial del edificio, sus diferentes incidencias y el nivel de morosidad. “Si ves en el acta que de cincuenta vecinos diez no pagan, eso es un llamado de atención, pues si no están pagando el mantenimiento el edificio se va a deteriorar rápido”, anotó Cavero.