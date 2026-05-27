El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima informó que un total de 189, 993 dueños de vehículos registrados en Lima Metropolitana y que fueron adquiridos en el 2025 tienen plazo hasta el próximo 29 de mayo para cancelar la segunda cuota del impuesto vehicular.

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, indicó este impuesto se cancela por 3 años consecutivos, a partir del año siguiente al que se realizó la primera inscripción en Sunarp.

La medida aplica para autos, camionetas, station wagon, buses, ómnibus, camiones o tractocamiones.

Para verificar si un vehículo está afecto a este tributo y conocer el monto exacto, los ciudadanos pueden realizar una consulta rápida en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.sat.gob.pe y oprime la opción “Paga tus tributos y papeletas”.

Digita la placa vehicular y proceder con la búsqueda.

Selecciona la segunda cuota (próxima a vencer) y dale clic a “Pagar”.

Asimismo, los contribuyentes tienen la facilidad de consultar y pagar este impuesto directamente desde sus teléfonos móviles a través de la aplicación Yape, utilizando la opción “Yapear servicios”.

Caballero precisó que se reconocerá el cumplimiento oportuno de los contribuyentes mediante un sorteo especial. Entre los premios se incluyen gift cards de 1000 y 50 soles, así como vales de combustible por un valor de 100 soles y un televisor Smart de 75 pulgadas.

Asimismo, además de las opciones mencionadas, el impuesto puede cancelarse en las agencias de los bancos BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank (exclusivamente en agentes y banca por internet), Western Union y Caja Metropolitana.