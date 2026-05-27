Cerca de 190 mil dueños de autos nuevos deberán pagar impuesto vehicular. (Foto: Andina)
Cerca de 190 mil dueños de autos nuevos deberán pagar impuesto vehicular. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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tienen plazo hasta el próximo 29 de mayo para cancelar la segunda cuota del impuesto vehicular.

La gerente general del SAT,

La medida aplica para autos, camionetas, station wagon, buses, ómnibus, camiones o tractocamiones.

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Para verificar

  • Ingresar a www.sat.gob.pe y oprime la opción “Paga tus tributos y papeletas”.
  • Digita la placa vehicular y proceder con la búsqueda.
  • Selecciona la segunda cuota (próxima a vencer) y dale clic a “Pagar”. 

Asimismo, los contribuyentes tienen la facilidad de consultar y pagar este impuesto directamente desde sus teléfonos móviles a través de la aplicación Yape, utilizando la opción “Yapear servicios”.

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Caballero precisó que se reconocerá el cumplimiento oportuno de los contribuyentes mediante un sorteo especial. Entre los premios se incluyen gift cards de 1000 y 50 soles, así como vales de combustible por un valor de 100 soles y un televisor Smart de 75 pulgadas.

Asimismo, además de las opciones mencionadas, el impuesto puede cancelarse en las agencias de los bancos BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank (exclusivamente en agentes y banca por internet), Western Union y Caja Metropolitana.

La medida aplica para autos, camionetas, station wagon, buses, ómnibus, camiones o tractocamiones. Foto: SAT
La medida aplica para autos, camionetas, station wagon, buses, ómnibus, camiones o tractocamiones. Foto: SAT

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