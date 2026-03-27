La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó hoy que procederá con la nulidad de 56,040 papeletas impuestas por la Municipalidad de Magdalena del Mar porque no cumplieron los procedimientos técnicos requeridos para aplicar dicha sanción de tránsito.

Mediante un comunicado, la institución recordó que se encontraba abierto un proceso investigatorio sobre la situación de las papeletas detectadas mediante sistemas tecnológicos contratados por la Municipalidad de Magdalena del Mar.

“En base al informe técnico de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se concluyó que las evidencias enviadas por la Municipalidad de Magdalena del Mar NO tomaron en cuenta las condiciones técnicas y procedimentales correspondientes”, detalló el informe difundido esta noche.

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En consecuencia, el SAT de Lima procederá con la nulidad de 56,040 papeletas, dejando sin efecto estas presuntas infracciones por no ajustarse a la normativa vigente.

Para la comuna limeña, la responsabilidad administrativa recae directamente en la Municipalidad de Magdalena del Mar, frente a lo que constituye una afectación a los derechos de miles de vecinos, “por ello la Municipalidad de Lima actuará con total determinación para corregir cualquier abuso en la aplicación de sanciones de tránsito”.

Finalmente, agregó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá a realizar las acciones correspondientes para la actualización de la información referida a la anulación de las papeletas del presente caso.