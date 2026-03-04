El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró este miércoles el nuevo bypass Las Torres, ubicado en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el eje Lima–Chosica. La puesta en funcionamiento de esta infraestructura se suma al bypass en sentido Lima–Chosica habilitado previamente y forma parte de un sistema vial integral que apunta a descongestionar uno de los corredores más transitados de Lima Este.

La obra comprende un viaducto de concreto de 1,4 kilómetros de extensión, con tres carriles por sentido , diseñado para facilitar el tránsito de transporte público, vehículos particulares y carga pesada. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, la intervención permitirá reducir los tiempos de viaje entre Lima y Chosica de aproximadamente dos horas y media a 45 minutos, beneficiando a más de un millón de vecinos de zonas como Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla y Santa Clara.

Durante la jornada, el burgomaestre realizó un recorrido de inspección junto a los alcaldes de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo y del centro poblado Santa María de Huachipa. También verificó los avances de la ampliación de tres kilómetros de la autopista Ramiro Prialé, en el tramo que va desde la calle Lateral Pesca hasta el puente Los Girasoles de Huampaní.

La ampliación incluyó la construcción de nuevas pistas y el mejoramiento integral de la vía, con doble carril en ambos sentidos, iluminación y señalización, lo que permite un trayecto continuo desde la Vía de Evitamiento hasta Chosica. Con ello, se estima que alrededor de dos millones de ciudadanos de los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo y Ate se verán favorecidos.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inaugura el bypass Las Torres en la autopista Ramiro Prialé, como parte del plan de mejora vial en Lima Este.

Avances en el puente Morón

El alcalde también inspeccionó la construcción del puente Morón, estructura modular de 94 metros de longitud que se instala sobre el río Rímac. El puente contará con dos carriles y una pasarela peatonal, y su edificación contempla pilotes, estribos y un pilar central de concreto armado.

La infraestructura busca integrar de manera más eficiente los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica en Lima Este.

Trabajos preventivos en el río

En paralelo, Reggiardo supervisó las labores de enrocado, limpieza y descolmatación en el río Rímac, ante el incremento del caudal por las lluvias registradas en las últimas semanas.

Las labores se desarrollaron en una extensión de 4 kilómetros, desde la altura de la calle Huancayo hasta la Universidad Peruana Unión, en el distrito de Lurigancho-Chosica, con la finalidad de mejorar la capacidad hidráulica del río y proteger el talud de la margen derecha.

La Municipalidad informó que estos trabajos preventivos se iniciaron en octubre del año pasado e incluyeron intervenciones en los ríos Chillón, Rímac y Lurín, alcanzando hasta la fecha cerca de 15 kilómetros intervenidos.

Con la habilitación del bypass Las Torres y el avance de las obras complementarias, la comuna busca consolidar un corredor vial alterno a la Carretera Central y aliviar la congestión vehicular en Lima Este.