Como se recuerda, la gestión de Rafael López Aliaga (RLA), hoy candidato presidencial, elevó el nivel de endeudamiento de la MML, vía 3 operaciones, asumiendo compromisos que superan los S/ 3,755 millones, lo que despertó críticas del Consejo Fiscal (CF), y que Gestión informó en varias oportunidades.

Según la entidad, a raíz de estos movimientos financieros, las próximas gestiones de la MML podrían verse obligadas a reducir la calidad de los servicios que ofrecen, entre otros recortes. Sin embargo, en declaraciones a este Diario, el alcalde actual, Renzo Reggiardo, ha descartado esta posibilidad.

Garantiza economía saneada

En medio de un evento conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde la MML suscribió un memorando con la institución para volver Lima una “smart city”, Reggiardo respondió a la consulta de Gestión respecto a la situación actual de las finanzas de la comuna tras la emisión de bonos comentada.

Al respecto, el alcalde enfatizó que “había que decir las cosas con claridad” respecto al verdadero ratio de endeudamiento que ha condicionado la MML con dichas operaciones financieras.

“Es el 30% de los recursos que la municipalidad genera, estos son sus ingresos. Eso es lo que está comprometido en los bonos. Por el porcentaje, no es un tema que nos afecte. Tengo que ser claro: tenemos una economía saneada”, afirmó.

Durante el evento con CAF, Reggiardo destacó en su discurso que la actual gestión de la MML (la que inició RLA y que ahora él encabeza) viene ejecutando S/ 3,210 millones en obra de infraestructura en toda la capital. Según él, se trata de uno de los niveles más altos de inversión en proyectos en la historia de la comuna.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima Metropolitana, descartó que más de la mitad de los ingresos de la MML estén comprometidos tras las emisiones de bonos. Foto: GEC / Joel Alonzo.

Consultado posteriormente por ello también, el alcalde aclaró que esa cantidad corresponde a una buena parte de lo que el ex alcalde RLA logró conseguir a partir de las 3 emisiones de bonos. Hoy en día la MML se encuentra administrando ese dinero para financiar sus proyectos. Una parte de ello podría quedar en manos de la próxima administración, que iniciará en 2027.

“Mi antecesor no solo consiguió esos S/ 3,200 millones que se ejecutan ahora en obras, sino cerca de S/ 5,000 millones. Hay S/ 1,600 millones por ejecutar y están en las cuentas de la MML. Estamos estableciendo los proyectos donde se invertirán”, comentó.

Vale recordar que, como informó la misma MML en el caso de la tercera emisión, que se dio en junio del 2025, entre los proyectos que serían financiados con los bonos están el Bypass Las Torres Prialé, la Vía Rápida Próceres-Wiesse o el Puente Arriola en La Victoria.

La réplica del CF a la MML

Respecto a la respuesta del alcalde, Gestión dialogó con Alonso Segura, presidente de CF, quien señaló que su entidad “ha contado la historia fielmente, sin engaños”.

El economista indicó que no sería del todo cierto que, como dice Reggiardo, solo se comprometan el 30% de los ingresos de la municipalidad. El “universo” sería el doble de grande. En su Informe N° 02-2025-CF, la entidad indicó que los recursos que se asignarán al fideicomiso son 5: alcabala, patrimonio vehícular, predial, impuesto a los juegos de casino y tragamonedas; y el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). En conjunto representaron, entre 2021 y 2024, el 61% de sus ingresos.

“Está allí escrito: ellos tienen la obligación de destinar el 61% [de sus ingresos a un fideicomiso] [...] Solo después que se honren las obligaciones de pago, el excedente se libera: nosotros calculamos que será un retorno del 32% de lo destinado inicialmente al fideicomiso, pero el resto quedará empozado [sujeto al pago de deuda]”, remarcó.

Según las reglas del fideicomiso, en el fondo debe mantenerse un equivalente a 1.15 el Servicio de Deuta Total (SDT) y la diferencia (el 32% de destinado al fideicomiso) son recursos de libre disponibilidad para la MML. Ese es el retorno al que Segura llama “excedente”, pero que no garantiza que la comuna no comprometa severamente sus finanzas.

Recordó que en su informe también notan que la Ley N° 32387, que incrementó los recursos del Foncomun, le cayó como “un regalo del cielo” a la MML, ya que les permitiría tener mayores recursos para financiar su Servicio de Deuda Total (SDT), pero ello no deja libre de riesgos a las próximas administraciones.

“Las emisiones de bonos fueron anteriores a esa ley, no la tomaron en cuenta. Les genera algo de oxígeno para que no dejen severamente limitadas a unas cuatro administraciones futuras, pero fundamentalmente sí afectará a las siguientes dos”, dimensionó.

En el Reporte Técnico N° 03-2025-CF/ST, el CF estima también que, por los bonos, el SDT de la MML se incrementaría hasta un monto muy cercano a los S/ 5,000 millones, equivalente a un ratio cercano al 400%, 4 veces el límite legal de su regla fiscal. El siguiente alcalde deberá realizar los mayores pagos de la SDT: unos S/ 538 anuales entre 2027 y 2030.

Segura cerró negando otro de los argumentos de la MML sobre este tema: haber reducido el gasto corriente, básicamente en planillas. Eso fue textualmente lo que manifestó la comuna en un comunicado de octubre, en respuesta a un artículo de este Diario que retrataba este panorama.

“Deben explicar lo que ellos llaman el superávit de caja porque no existe. No hubo una reducción importante. La pregunta es: ¿cómo cierras la deuda si no hay más ingresos?“, cuestionó.