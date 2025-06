En detalle, el Saldo de Deuda Total (SDT) de la MML ascendió a los S/ 3,454 millones al cierre del 2024; y, con la tercera emisión de bonos —equivalente a S/ 1,300 millones—, alcanzó los S/ 4,754 millones.

El CF nota que, con la reciente emisión realizada por S/ 1,300 millones, la deuda de la MML se habría multiplicado por más de 3.4 veces desde 2022.

Impactos de una deuda descontrolada

El Consejo Fiscal no solo arrojó cifras: anticipó, además, que este grado de adeudo podría comprometer la solvencia adecuada de servicios públicos que deberán manejar las tres futuras administraciones ediles (2027-2038).

Incluso, frente a los pagos que generaron las tres operaciones de endeudamiento, el CF informó que se han arriesgado recursos municipales. ¿Cuánto? Aproximadamente, el 30% de los ingresos.

En conversación con Gestión, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, explica las implicancias detrás de este crítico panorama de la MML.

“Esto significa que, primero, las otras administraciones no van a poder tomar básicamente ninguna decisión sobre nuevos proyectos , porque van a tener que pagar los proyectos de esta administración”, precisa.

Hace referencia, además, a la alteración en los pagos periódicos que la municipalidad debe realizar para cubrir el capital y los intereses de su deuda.

“Segundo, van a pagar un servicio de deuda muy alto , por eso es que se va a consumir cualquier espacio que pudieran tener para lanzar nuevos proyectos. Y, tercero, aun así, posiblemente, tengan complicaciones para cumplir con la provisión de dividir su presupuesto de gasto corriente y de (gasto de) capital".

¿Una alarma más?

Segura pone el foco sobre una inquietud que agudizaría el déficit de dinero.

“Hay casi S/ 6,000 millones en controversias, en arbitrajes que ya perdió la municipalidad, que están en proceso, que son pasivos contingentes y que podrían volverse, digamos, obligaciones exigentes de la municipalidad”, describe.

En esa línea, la posibilidad de redoblar la deuda es latente. “Estamos hablando de que podría duplicarse esa nueva deuda. [Es decir] Se ha triplicado la deuda financiera de la municipalidad y, de nuevo, podría multiplicarse por dos por estos pasivos contingentes”.

La deuda de la MML ya es amplia, pero podría ser mayor, confirma el CF. (Foto: Andina)

¿Qué medidas puede adoptar la MML?

Segura trae a colación la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la búsqueda de control de la deuda municipal.

“Lamentablemente, no hay algún tipo de respuesta de la municipalidad en cuanto a tomar acciones preventivas, tampoco del MEF. El ministerio, teniendo la facultad, podría sentarse a ver en detalle cómo va la financiación municipal de Lima. Esa es la situación en la que ahora está la MML, es bastante precaria financieramente”, advierte.

No obstante, para el representante del CF, hay todavía algunos caminos que podrían frenar una expansión del endeudamiento.

“Ya [la MML] tomó la deuda. ¿Qué hacer? Lo mínimo es no seguir endeudándose y, eventualmente, si hay proyectos que no están ni siquiera licitados, en principio, podrían ‘abandonarse’. [...] Hay maneras en que se puede controlar el crecimiento de esa deuda ahora, después ya no” .

Ya previamente el Consejo Fiscal había mencionado que resulta inadecuado establecer excepciones al cumplimiento de las reglas fiscales basadas en calificaciones crediticias, lo cual es el caso de la MML.

“Esto se debe a que el análisis de las calificadoras de riesgo se centra en la probabilidad de pago de la deuda financiera por parte de la entidad evaluada. El objetivo de las reglas fiscales es garantizar la sostenibilidad fiscal de la entidad, lo cual implica honrar sus deudas sin necesidad de recurrir a rescates del Gobierno Central”, dijo.

Esta vez, Segura lo reitera para Gestión: “La regla no se le aplica a la municipalidad por una exoneración de una ley que se lanzó en el 2016. [Sobre ello] Ya ha opinado múltiples veces en contra el Consejo Fiscal”.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez).

La MML bajo la dinámica del rollover

Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, califica este escenario como poco “saludable”.

“Parte del gasto corriente va a tener que ser destinado exclusivamente al servicio de deuda, o sea, al repago de intereses, y no a los proyectos de inversión. Eso es grave. Uno no puede tener un presupuesto destinado a pagar deuda, no es ni saludable ni para una persona”, analiza.

Además, indica que las implicancias se observarán en la ausencia de infraestructura —o en la nulidad de la mejora de aquella existente— durante los próximos 12 años.

“[Las reparaciones en infraestructura] Quedan canceladas o absolutamente postergadas. Lo que estamos haciendo es lo que en Finanzas se conoce como rollover: estamos comprando deuda para pagar otra, adquiriendo ingresos para pagar deudas, pero en realidad no son ingresos para invertir”.

A raíz de ello detecta que, en las próximas elecciones municipales, el ciudadano va a tener que “elegir entre ser engañado y votar por un candidato que ‘hará’ obras, pero que no tiene cómo pagarlas” o aceptar que el siguiente burgomaestre endeudará más a Lima.

Gee coincide también con Segura acerca de la exoneración de la municipalidad en el cumplimiento de la regla fiscal: “¿Por qué debería tener independencia la municipalidad si se rige bajo el presupuesto público como cualquier grupo de funcionarios y obras públicas? Un tercero, como un evaluador financiero, lo ve con muy malos ojos".

Sin embargo, incluso con la proyección de tres administraciones ediles en riesgo, el experto cree oportuno levantar el “permiso” que ahora posee la MML.

“Ayuda a no caer en un populismo; al menos no por el Tesoro Público. Cuando [los candidatos] quieran postular ya no va a ser de interés prometer el ‘oro y el moro’ en términos de proyectos, porque saben que no existe el dinero. Y, si existe, es para pagar servicios de deuda”, concluye.

La infraestructura sufriría los primeros embates de la deuda excesiva que registra la MML. (Foto: Andina)

¿Qué ha dicho Rafael López Aliaga?

El difícil trance financiero de la MML ya ha estado moviendo decisiones en las últimas semanas. Al respecto, la mundialmente reconocida Moody’s Ratings, agencia experta en catalogación crediticia, informó sobre un ajuste en la calificación de la MML: pasar de Baa3 a Ba1 . Bajo este nuevo orden, quedaría eliminado el estatus de inversión favorable.

Moody’s argumentó que el cambio se debía a los S/ 1,300 millones que la MML empleó en bonos. La operación representa, según la agencia, un incremento considerable del nivel de endeudamiento de la municipalidad.

Frente a ello, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, ha optado por una postura de refutación.

“Somos sujeto de créditos. La banca internacional nos pone BBB+, que significa 13 de nota, y nos pone AA en Perú, que es 18 sobre 20”, expresó durante la inauguración de la avenida Cristo Blanco, en San Juan de Miraflores.

Por su parte, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, indicó ante Canal N que el Gobierno no considera la existencia de un sobreendeudamiento, pero sí reconoce una preocupación acerca del manejo financiero.

“Lo que tiene que hacer la MML es la aclaración [de] si hay un nivel de sobreendeudamiento o no, para que Moody’s evalúe si revisa su calificación”, sostuvo.

“Nuestro análisis es que tiene un nivel de endeudamiento alto, no que está sobreendeudada. Pero lo importante aquí es cuál es el nivel de ejecución de esos proyectos [los que generaron la deuda]”, agregó.