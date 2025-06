Raúl Pérez Reyes, actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), está en el cargo desde el 13 de mayo del 2025. En su primera entrevista con medios -que se la dio al diario Gestión a los pocos días de asumir el puesto-, el ministro había adelantado los cambios que plantearía a la reforma de la Ley de Asociación Público Privadas (APP). Tal como este diario informó en ese momento, eso sucedió y ya hay un nuevo texto.

Sin embargo, ya con un mes a cuesta, los temas se amplían, pues ya no solo hay espacio para ponerle foco a las APP, sino que un posible ajuste a las reglas fiscales, iniciativas legislativas que pondrían “en jaque” las cuentas del país, cambios a la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV), entre otros temas, han ocupado la agenda pública.

En este contexto, en el programa “Cuentas Claras”, de Canal N, el ministro respondió a los temas que están sobre la mesa. Aquí, un resumen de la entrevista.

-¿Empezó el ‘despilfarro fiscal’ con Raúl Pérez Reyes en el MEF?

Absolutamente falso. Es un titular escandaloso, sin ningún sustento. Tenemos clarísimo en el Gobierno la necesidad de sostener la credibilidad fiscal del Perú . El año pasado hubo un déficit alto como consecuencia de una economía que debía recuperarse después de la crisis del 2023. Lo que estamos haciendo ahora es converger a un déficit mucho menor.

El año pasado, (el déficit fiscal) cerró en 3.5% del PBI, ahora -en mayo- estamos en 2.7% del PBI. De mantener esta senda, vamos a alcanzar un déficit bastante menor incluso de lo que en su momento se planteó como meta. Pero, queremos ser cuidadosos.

La meta no depende solo de cuánto recauda la Sunat y cuánto gasta el Estado, sino -además- tiene que ver con la actividad económica. Hay una serie de incertidumbre que nos plantea que puede haber riesgos de incumplimiento de la meta, por eso estamos planteando pasar a 2.5% del PBI este año y 2% el próximo año.

-¿Sacaron a José Salardi del MEF porque el Gabinete o la presidenta (Dina Boluarte) dijo que Raúl Pérez Reyes sí aceptaría ‘los misiles’ del Congreso a la caja fiscal?

Eso es falso, es una presunción absolutamente falsa. La presidenta, que conoce mi trabajo de dos ministerios (Produce y MTC), me pidió que tomara el MEF para asegurar una credibilidad fiscal, un déficit razonablemente bajo, pero además una actividad económica que crezca.

Si ajustas el gasto público fuertemente, lo que va a pasar es una desaceleración de la economía en un momento donde necesitamos terminar el Gobierno y entregarlo al siguiente mandato en una situación de estabilidad en precios y producción.

-Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, dijo que el MEF “está en un incumplimiento sistemático de las reglas fiscales y esto no puede continuar”. (Con el cambio a las reglas fiscales), ¿están diciendo: “Vamos a gastar más este año”?

No, de hecho, lo que estamos diciendo es que vamos a ser cautos y en lugar de estresar a la economía y generar una desaceleración en el segundo semestre de este año y el primer semestre del 2026, vamos a tener una convergencia más suave.

Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, negó que vaya a haber "despilfarro fiscal" en su gestión. Foto: Andina.

-Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, dijo a Gestión: “No es muy técnico tener un déficit fiscal tan amplio cuando la economía se está recuperando”.

Al día siguiente de esa declaración me reuní con Moody’s. Su declaración fue a raíz de una declaración mía previa donde dije que podríamos ampliar el “techo” del déficit a 2.8% del PBI.

Inicialmente dije eso porque estaba preocupado por la recaudación fiscal, pero cuando vi los reportes de fines de mayo, y era obvio que teníamos un crecimiento importante (en ingresos tributarios), hicimos los cálculos con la gente del MEF, y sí podíamos estar por debajo de 2.5% del PBI sin ningún problema, justamente, para asegurar la credibilidad de la regla fiscal.

-Por un lado, se ajusta el déficit fiscal, pero por otro lado el premier Eduardo Arana dice que la economía peruana va a crecer 4% (este año). Si vamos a crecer 4% es porque va a haber más ingresos, más plata...

El déficit fiscal de 2.5% como meta tiene como escenario que podamos estar por encima de un 3.5% en la tasa de crecimiento de la economía.

-¿A raíz de gasto?

No, a raíz del presupuesto y los ingresos que tenemos. Entonces, no es inconsistente.

Crédito suplementario para regiones y municipalidades

-Usted anunció un crédito suplementario...

Va a ser para los dos tipos de gobierno (regionales y locales).

-¿De cuánto va a ser ese crédito?

El crédito suplementario tiene dos formas de financiarse. Una es con recursos adicionales, pero en este caso creemos que no debería ser ese el mecanismo de financiamiento porque ya el escenario de crecimiento de ingresos tributarios es “muy optimista”.

Lo que vamos a hacer más bien es trabajar con saldos que no se van a ejecutar . No totalmente, pero principalmente vamos a usar saldos que para esta época del año se ven que no se van a gastar.

-Pero, ¿de cuánto estamos hablando?

De S/ 1,400 millones.

-¿Sobre qué criterio se va a asignar esos recursos? ¿Político, electoral?

No, ni político ni electoral. Primero, no hay farra fiscal y, segundo, nosotros somos neutrales de cara al proceso electoral que viene. Lo que vamos a hacer ahí es tener como prioridad continuidad de proyectos.

-¿Cuándo se van a dar estos recursos?

Estamos trabajando para que en dos semanas sea aprobado por el Consejo de Ministros y luego lo enviemos al Congreso (...) creemos que hacia mediados de julio debería estar aprobado.

Petroperú

"Nosotros estamos trabajando bajo el escenario de que Petroperú resuelve sus propios problemas", dijo el MEF.

-El presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, dijo que no pedirían un sol más al Estado para Petroperú, y así ha sido. Pero le pregunto, ¿se le va a dar un sol más a Petroperú?

Nosotros estamos trabajando bajo el escenario de que Petroperú resuelve sus propios problemas. Estamos mirando la evolución de la empresa y nuestra posición es la misma (que la del MEF anterior), además es la posición de la presidenta y el premier (Eduardo Arana): No vamos a darle recursos a Petroperú. Si tienen un problema financiero, lo tienen que resolver ellos.

-¿En qué quedó la propuesta del directorio anterior de Petroperú para que ingrese un gestor privado para “ordenar la casa”?

Justamente, uno de los temas que están trabajando (en Petroperú) es la contratación del Chief Transformation Officer (CTO) que se va a encargar de todo el proceso de restructuración. Nos han indicado que hacia el mes de septiembre - octubre va a estar contratada la empresa y asumirá el encargo de hacer la transformación estructural. Esto no solo será una transformación del organigrama, sino la transformación de la empresa de cara a los retos que enfrenta hoy.

Municipalidad de Lima “en jaque”

"Nuestro análisis es que tiene un nivel de endeudamiento alto, no que está sobreendeudada", dijo el MEF. Foto: Andina.

-Moody’s le quitó calificación a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). ¿Esto no se pudo advertir?

Lo que tiene que hacer la MML es hacer la aclaración si hay un nivel de sobreendeudamiento o no, para que Moody’s evalúe si revisa su calificación.

-Para usted como ministro de Economía y Finanzas, ¿la municipalidad está sobreendeudada?

Nuestro análisis es que tiene un nivel de endeudamiento alto, no que está sobreendeudada. Pero, lo importante aquí es cuál es el nivel de ejecución de esos proyectos (para los que se endeudó).

-La información que brinda Moody’s es que hasta el 62% de los ingresos operativos de Lima están comprometidos en fideicomisos destinados al pago de la deuda. ¿Eso es sano?

Si está vinculado a un fideicomiso que tiene como contraparte obra pública, no hay problema. Pero, lo importante es que esos fideicomisos estén destinados a financiar proyectos.

-Pero, para que la rebaja de la calificación se haya dado, debe haber algún tipo de preocupación...

Por supuesto, por eso menciono que es importante que la MML haga rápido la aclaración de cuáles son los usos que están dando a estos recursos.

-¿No le pedirá explicaciones a la MML?

Las municipalidades son autónomas. Ella tiene un presupuesto que gestionar y debe cuidar su calificación (...) por supuesto que nos preocupa que a una entidad del estado la califiquen mal.

-¿Qué pasa si la MML no puede pagar esta deuda y se complica?

Eso se va a reflejar en su presupuesto. Tendrá menos margen de maniobra para obras.