Sin embargo, los retos para la petrolera son mayores y en distintas aristas: adjudicación de lotes, sus finanzas y la latente preocupación de solicitar un nuevo rescate financiero y los avances en su proceso integral de reestructuración.

Hoy se inauguró una nueva estación de Petroperú. A propósito de ello, ¿cómo va la expectativa de participación en el mercado?

En la venta de combustible, estamos en torno a un 31%, aproximadamente, a nivel nacional. Esto [nuevas estaciones] puede ayudar a crecer un poco más. Llegaríamos a un 32% a julio de este año y esperamos cerrar el año en 35%.

¿Qué más novedades se tendrán en este tipo de obras de APP? ¿Cuántos terrenos pueden ponerse a disposición?

Ahora mismo, en Cañete, se está evaluando y buscando un potencial socio. En poco tiempo tendríamos otro proyecto similar a este. Tenemos terrenos en todas partes y creo que hubo un descuido, en los últimos años, por no potenciar este modelo de negocio, de buscar capital privado y una parte aportada del Estado.

¿Cómo van los trabajos para que la nueva Refinería de Talara pueda producir combustible de la calidad Euro 6?

Apuntamos a que, en 2027, tengamos la infraestructura adecuada para producir de acuerdo con los estándares internacionales del Euro 6. Pero eso requiere una inversión importante…

¿Qué monto?

Se requiere una inversión de entre US$ 50 millones.

¿Ya se empezó este proyecto?

Todavía no. Estamos buscando financiamiento. El trabajo de diseño e ingeniería se viene realizando desde este año. Su inversión es de entre US$ 5 millones y US$ 8 millones.

Sobre la adjudicación de los lotes I y VI, se observó el proceso que otorgó la buena pro, y en el que perdió Petroperú. ¿Tuvieron alguna comunicación de Perupetro al respecto?

Ninguna. Es una competencia exclusiva de Perupetro. Me imagino que están evaluando la documentación presentada por los postores. Vamos a simplemente esperar cómo evoluciona este proceso. Ocupamos en esta licitación el tercer puesto. Entonces, si el primero está descartado o el segundo está descartado, probablemente, nosotros podríamos tener la posibilidad de acceder.

¿El segundo está descartado?

No, no lo sabemos. Eso nos lo va a decir Perupetro.

¿Se mantiene el deseo de que se adjudiquen a Petroperú?

Si es que las dos primeras se descartan, evidentemente, según las bases, el tercer postulante debe tener derecho a hacerse con esos lotes.

Continuando con los lotes, sobre el 192, que su socio Altamesa lo abandonó, ¿se tendrá al nuevo antes de junio cómo se planteó?

Ahora mismo, ya está prácticamente el acuerdo para lanzarse una nueva licitación internacional para que evaluemos postores . Hablamos de más o menos cuatro o cinco empresas interesadas. Estoy seguro de que, en 30 días, tendremos ya finalmente quién es el próximo socio operador de ese lote. Y se está trabajando rápidamente para que, en 120 días, ya debiera producir el lote.

¿Sus proyecciones de este año se ven afectadas por el retraso en la operación del Lote 192?

En nuestro presupuesto de este año no estaba contemplada porque había incertidumbre acerca de Altamesa. Pero si logramos arrancar este año, mejorará nuestros resultados este año.

¿La unidad de flexicoking qué estado tiene?

En este momento, está operando completamente.

¿Desde cuándo? Porque estaba paralizada…

Más o menos ya casi 15 días. Hubo un pequeño impase, pero se recuperó rápidamente de una falla técnica.

¿Se hizo siguiendo su respectivo manual y con el licenciatario?

De la mano de ExxonMobile.

¿No tendrían por qué “alzar” la ceja, entonces?

No, ningún problema.

Alejandro Narváez señaló que continuarán la apertura de nuevas estaciones bajo el esquema de APP. | Petroperú

Hace 15 días de operaciones nos ubica al cierre de marzo, aproximadamente. ¿Esta inoperancia mueve las cifras estimadas de Petroperú?

Muy poco porque es una unidad que puede funcionar o no dependiendo del modelo de refinación que la propia empresa establece. Está pensada exclusivamente para refinar residuales o crudo pesado.

Señaló que a Petroperú le está costando “salir del hoyo”. ¿Cuál es el escenario más adverso que se afronta?

En toda empresa, actualmente, hay un problema de caja continua. Eso lo sabe el sector. Tenemos algunas dificultades, pero estamos cumpliendo puntualmente con los compromisos financieros, tanto con los acreedores como los proveedores. No tenemos ningún problema, por lo menos de momento. Creo que, en el futuro, tampoco porque estamos manejando [la empresa] responsablemente.

Viendo los flujos estimados, ¿se podrá cumplir también en los siguientes meses o se requerirá de alguna ayuda del Gobierno, ya sea con garantías o recursos directos?

No, de momento, todo normal. Tenemos planificado, hasta fin de año, que vamos a cubrir tranquilamente nuestras obligaciones financieras. En este momento, no hay ningún plan de pedir más inyección, dinero fresco, nada de eso. Por lo menos, mientras yo esté al frente de PetroPerú, de momento, no lo vamos a necesitar. Yo le he dicho a los accionarios que no vamos a pedir nuevo capital.

Respecto al decreto que dispuso la reestructuración financiera, ¿cómo van los avances, el gestor internacional, entre otros puntos?

Se han creado una serie de comisiones y se tiene un cronograma de actividades con un plan de trabajo. Se está cumpliendo puntualmente. Cada 15 días hay reportes de los avances.

¿Qué avance concretó se informaría en el corto plazo?

Uno de los temas importantes es la venta de activos productivos. Estamos firmando el convenio con ProInversión, sobre una cantidad importante. Un segundo tema es la reestructuración integral, para lo cual se están evaluando posibles postores para que hagan ese trabajo [gestor internacional].

¿Hay plazos para tenerlo cerrado este tema?

No, no tenemos un plazo exacto. Estamos haciendo un estudio de mercado para ver potenciales postores y, a partir de ahí, se lanza una licitación internacional.

¿Y la auditoría financiera?

Se empezó a trabajar esta semana con PwC. A fines de junio, a más tardar, se deben presentar los resultados.

El precio internacional de petróleo ha caído. ¿Causa preocupación sobre los ingresos estimados?

No, yo creo que es un tema más coyuntural. Así como ha caído, volverá a subir. Como nuevamente los mercados financieros se han disparado, probablemente en los próximos días se notará el incremento del precio del petróleo. Eso inmediatamente se refleja en el precio de los combustibles.