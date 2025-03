Este informe, que pudo revisar Gestión, fue entregado a Perupetro el 18 de marzo. La temporalidad es llamativa: es el mismo día que renunció José Mantilla, su último presidente de directorio.

La agencia estatal encargada de estas licitaciones, ahora con Pedro Chira a la cabeza, aún se encuentra evaluando a los consorcios ganadores para suscribir los contratos. Sin embargo, a consideración de especialistas, la buena pro entregada en febrero podría revisarse tras lo dicho por Contraloría.

La crítica de Contraloría a los consorcios ganadores del Lote I y VI

El pasado 24 de febrero, Perupetro otorgó la buena pro del Lote I a La Ponderosa Energy, empresa dedicada al gas natural y petróleo, en consorcio con Inmobiliaria Las Leyendas.

En el caso del Lote VI, el ganador también fue La Ponderosa Energy, esta vez asociada con la Inmobiliaria Chien Mau. Ambos acuerdos, de firmarse los contratos, serían por 30 años.

Perupetro está actualmente en la etapa de precalificación de los consorcios para luego suscribir los contratos. Esta es la etapa que la Contraloría evaluó entre el 13 y 14 de este mes.

¿El resultado? El ente de control advierte de una situación adversa: las empresas que forman parte de los consorcios no han presentado la documentación completa para ser calificados, “situación que podría afectar la suscripción de los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los Lotes I y VI”, dicen textualmente.

En concreto, según el informe, las empresas consorciadas deben acreditar tres capacidades: legal, técnica y económica financiera. El cruce de datos que hizo Contraloría indica que, prácticamente, en todos los casos no se presentó documento alguno. Y en los que sí se remitió información, está era incompleta.

Por ejemplo, en el caso del Lote I, Inmobiliaria Las Leyendas debía presentar sus estados financieros auditados de los años 2022, 2023 y 2024.

Según la Contraloría, la empresa hizo lo correcto en los dos primeros años. Pero del 2024 los presentó sin auditar e incompletos solo hasta octubre. Tampoco presentó su composición de grupo económico.

En el caso del Lote VI, la otra inmobiliaria, Chien Mau, cometió las mismas faltas que Las Leyendas. La Ponderosa Energy, para ambos yacimientos, no presentó documento alguno, según la Contraloría.

¿Qué podría hacer Perupetro con los consorcios ganadores de los Lotes I y VI?

Según el reglamento de calificación de Perupetro, aún están a tiempo de analizar la documentación. La agencia tiene 20 días hábiles para revisarla. En caso hayan observaciones, las empresas tienen 30 días hábiles para subsanar.

Este plazo, incluso, podría duplicarse, en caso demuestren que “por circunstancias fuera de su control”, no podrán entregar la información corregida en el plazo establecido.

Así las cosas, Erick García, ex director de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que no cree que las observaciones de Contraloría trunquen la firma del contrato, explicó que Perupetro podría optar por otro postor, en caso los consorcios ganadores liderados por La Ponderosa no pasen su evaluación.

“Lo que dice Contraloría es una alerta, pero hay que esperar el informe final de Perupetro. Podría ratificar el ganador o pasar a la siguiente empresa, según el orden de prelación. Por eso se hacen concursos”, sostuvo.

Ello implicaría, en el caso del Lote I, que Perupetro le toque la puerta al Consorcio Inexport Servis & Alpha Integral Services, que quedo segundo en el concurso. El tercer puesto fue Petroperú, su actual operador. En el caso del Lote VI, el llamado sería el Consorcio Werren Energy & Inventa Energy.

Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro, es más crítico. Para el también ex director de Petroperú, el proceso ya está “viciado”. Por ello, considera que la agencia debería volver a licitar los yacimientos petroleros, ante las críticas de Contraloría.

“Esa sería la recomendación. En tanto eso ocurra, Perupetro tiene la potestad de prolongar la responsabilidad de Petroperú, hasta volver a realizar un concurso”, indicó.

La petrolera estatal, vale recordar, opera temporalmente ambos lotes petroleros desde el 21 de octubre del 2023. Ambos acuerdos vencen en la misma fecha, pero de este año.

Pero lo que manifiesta Ochoa sí es una opción que el mismo Perupetro tiene claro. En sus reportes mensuales estadísticos de producción, la agencia señala que Petroperú tendrá a cargo los lotes I y VI hasta el 21 de octubre del 2025, pero plantea una excepción.

“(Será operador) de acuerdo a contrato, o hasta la fecha efectiva de un nuevo contrato para la explotación de hidrocarburos, lo que ocurra primero”, apuntan allí.

Salida de Mantilla de Perupetro, ¿cobra sentido?

La fecha del informe de Contraloría también es llamativa. Fue entregada a José Mantilla, entonces presidente del directorio de Perupetro, el 18 de marzo, mismo día de su renuncia al cargo.

Como informó Gestión ese día también, fuentes cercanas a Perupetro señalaron que su salida fue porque Petroperú quedó, en papeles, descartado para mantener los lotes I y VI, como había propuesto su presidente, Alejandro Narváez.

El Gobierno buscaba a alguien más “pro Petroperú” en la agencia, lo que ha terminado de confirmarse con la designación de Pedro Chira, quien fue presidente de la petrolera estatal entre 2023 y 2024.

Durante ese tiempo, fue el responsable del último rescate financiero que el Estado peruano otorgó a Petroperú, entre otros cuestionamientos.

Pedro Chira cuando era presidente del directorio de Petroperú. ×

Para García, no hay forma de que, incluso si así fuese su intención, Chira revierta los lotes a favor de Petroperú. “Hay un orden legal. Perupetro tiene un directorio, donde se toman decisiones por mayoría, con base de informes técnicos gerenciales. Sería bastante difícil de hacer”, consideró.

Más allá de ello, Ochoa cree que la salida de Mantilla se debió a que en el Gobierno prevían un “Altamesa 2.0″, en referencia a la empresa que era socia de Petroperú en el lote 192 y que abandonó en febrero. La misma Contraloría emitió un informe cuestionando esta situación, hace unos días.

“Así uno se lo explica. Si hay un fracaso anterior como el de Altamesa, que no fue culpa de Mantilla, se supone que hubo una lección aprendida. Por eso el Minem ha defendido la designación de Chira por ser un funcionario con más solvencia técnica”, refirió.

Situación actual de cara a la firma de los contratos para los lotes I y VI

Contraloría, en su informe, dio cinco días hábiles a Perupetro para informarle sobre las medidas correctivas adoptadas. Consultados por Gestión, la agencia respondió que ayer absolvieron todas las dudas del ente de control.

En torno a ello, este Diario también pudo acceder a diversos oficios que Marco Vásquez, gerente general de La Ponderosa Energy, envió a Perupetro para subsanar las observaciones de Contraloría entre el 18 y 19 de marzo.

Perupetro afirmó que esa acción fue producto de que el 6 de marzo la comisión calificadora formuló observaciones. Es decir, antes que Contraloría verifique el proceso.