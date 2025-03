El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, ratificó la confianza a Pedro Chira en su reciente y polémica designación como presidente de Perupetro, destacando su “solvencia técnica”.

Como se sabe, diferentes gremios empresariales y expertos del rubro manifestaron sus preocupaciones por su perfil y el impacto que tendrá en posicionar a esta industria peruana como un atractivo para la inversión privada.

“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem recibimos información de Petroperú que, por supuesto, nos la dan ellos, su propio directorio, pero también instituciones que tienen la solvencia técnica para explicarnos qué pasa con la nueva Refinería de Talara, con la unidad de flexicoking; y una de estas instituciones cercanas es Perupetro”, contextualizó Montero, la mañana de este lunes 24 de marzo, en entrevista con TV Perú.

“Agradezco a José Mantilla (expresidente de Perupetro), pero tomamos la decisión de tener a un funcionario con mucha más solvencia técnica como presidente . Necesitamos que responda preguntas técnicas y saber su opinión técnica. Por eso, lo invitamos a Pedro Chira”, justificó.

Por su parte, el titular del MEF, José Salardi, consideró que se está armando “mucho aspaviento” alrededor de las decisiones que se vienen tomando en el sector de hidrocarburos.

“Estamos avanzando en línea de optimizar las condiciones de Petroperú. Se arma mucho aspaviento en relación de las últimas decisiones. El Minem tomó la decisión más adecuada para mejorar y encaminar la gestión de Perupetro. Así que todo el apoyo en ese sentido”, manifestó también esta mañana en conferencia de prensa.

¿Más recursos para Petroperú?

Salardi también subrayó que, este año, no habrá recursos de parte del Gobierno central para Petroperú. Esto, considerando que “ya se hizo un esfuerzo el año pasado y lo que toca es acompañar en la gestión”.

A su turno, Montero recordó que la inversión alrededor de Petroperú supera los US$ 6 mil millones. “No lo vamos a perder. Vamos a luchar para que reflote. Esta empresa tiene que tener éxito. No hay razón para que fracase. No lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista, de acuerdo con las normativas”, agregó.

En este panorama, Montero señaló que Petroperú no requiere de “pequeños socios”, sino de grandes que aprovechen su presencian en toda la cadena de valor petrolera.

“Petroperú no necesita pequeños socios, como Altamesa [en el Lote 192], que salió corriendo y dejó una deuda de más de US$ 30 millones. Recientemente, un gigante saudí [Saudí Aramco] compró la cadena Primax. Los gigantes del petróleo ya están en el Perú. Estos son los socios que tenemos que atraer para que, realmente, se integren y se fortalezcan. Necesitamos grandes socios [para Petroperú]”, apuntó.