La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de nombrar hoy como presidente del directorio de la agencia de Promoción de las Inversiones en Hidrocarburos (Perúpetro) a Pedro Chira Fernández, expresidente de Petroperú.

La SNMPE considera que esa medida mostraría la intención de favorecer a la petrolera estatal, como parte de una visión estatista que predomina en un sector de la actual administración gubernamental.

Subraya que el sector hidrocarburos necesita dar señales claras para promover la inversión y salir de la crisis actual, y que la señal más importante es promover concursos abiertos y transparentes para el otorgamiento de lotes petroleros.

Pide se respete la libre competencia

Esos concursos, subraya, deben respetar la libre competencia y seleccionen al mejor postor para el país, con un proceso de selección que se debe dar sobre la base de una evaluación técnica y financiera.

“Pero, este cambio en Perúpetro va en sentido contrario”, apuntó el gremio.

La SNMPE calificó el nombramiento de Chira Fernández como una medida desacertada que agudizaría la crisis que enfrenta el sector hidrocarburífero peruano, dado que generará desconfianza entre los inversionistas, “porque es claro que esta decisión responde a injerencia política en contra de una entidad técnica y autónoma como es Perúpetro”.

Entrega de lotes “a dedo”

“¿Es apropiado nombrar a una persona en la agencia promotora de la inversión en hidrocarburos que evidentemente tiene una posición sesgada a favor de Petroperú, empresa donde laboró y la presidió, habiendo, desde este cargo, deslegitimizado el aporte de la inversión privada en los hidrocarburos?”, se preguntó el gremio minero energético.

En ese sentido, señaló que es conocido que Chira Fernández habría abogado públicamente por la entrega a “dedo” de los lotes petroleros a Petroperú, razón que -indica la SNMPE- genera inquietud.

“Esperamos que no se vulnere el proceso de licitación de los lotes I y VI, y se sigan las normas vigentes para la contratación del sector petrolero”, acotó.

Pide se fije posición hacia el sector

Asimismo, exhorta a que no se empleen argucias legales para no ejecutar la carta fianza que está obligada a asumir Petroperú por no haber cumplido con sus compromisos en el lote 192, “porque de llevarse adelante estas acciones se atentaría contra el marco legal y la institucionalidad”.

Asimismo, consideró que es necesario que el actual Gobierno deje en claro cuál es su posición respecto a la promoción de la inversión privada en el sector hidrocarburos y que garantice que no asumirá una actitud parcializada y estatista en favor de Petroperú, ya que se estaría afectando el desarrollo eficiente y sostenible de esta industria.

Al respecto, exhortó a los ministros de las carteras de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, a que brinden una explicación al país sobre los recientes cambios en Perúpetro y que el Ejecutivo se comprometa a no caer en una política hidrocarburífera errática que solo causará graves daños para el Perú.