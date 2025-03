Según fuentes cercanas a la institución encargada de negociar los contratos de los lotes petroleros, su renuncia surge por un pedido del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en busca de un funcionario más “pro Petroperú”, un panorama de incertidumbre que envuelve al sector de hidrocarburos.

En medio de estas tensiones, desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtieron que la salida de Mantilla de Perupetro, sin un motivo válido, podría afectar el avance logrado en la promoción de inversiones hasta ahora y enviaría un mensaje negativo a los inversionistas.

En diálogo con Gestión, María Julia Aybar, presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la SNMPE, subrayó que el Minem y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tienen representación tanto en PeruPetro como en Petroperú, deben brindar claridad respecto a las razones del cambio y sentar su posición sobre los últimos procesos de licitación y de los que pudieran venir. De lo contrario, se estaría ahuyentando a las empresas interesadas en invertir en el país, pues algunas podrían no continuar con los planes que originalmente tenían .

“Si esa va a ser la posición del Estado, sería bueno que tanto el Minem y el MEF lo diga así de claro para que desde el lado de nuestro sector sepamos cuáles son las reglas y tomemos las decisiones que correspondan. Probablemente muchas empresas decidan invertir en otro país ”, comentó Aybar.

Lotes I y VI en riesgo

Uno de los principales riesgos identificados por la SNMPE es que un cambio de gestión afecte el proceso de adjudicación de lotes petroleros. Si bien Perupetro anunció la adjudicación de los lotes I y VI a La Ponderosa Energy, como parte del proceso legal, se continúa evaluando la oferta ganadora de la licitación.

Aybar resaltó que un cambio de presidencia no debería variar la adjudicación anunciada, pero si el nuevo presidente anula el proceso o asigna directamente los lotes a Petroperú, se tendría un mensaje “totalmente negativo” para los inversionistas .

La representante del gremio explicó que la oferta más atractiva en la licitación incluyó una inversión significativa en exploración de hidrocarburos, algo que se perdería si los lotes fueran adjudicados a la estatal Petroperú, que también participó en el proceso, pero con una oferta menor.

“Si dejamos sin efecto esta licitación y mantenemos los lotes con Petroperú de manera temporal, estaríamos reduciendo la posibilidad de una gran inversión porque ya no se harían todos estos pozos y toda esta inversión que ha ofrecido la empresa que ha obtenido el mejor resultado en el proceso, que no se acerca a lo que ha ofertado obviamente Petroperú”, afirmó.

"Nosotros no estamos en contra de que la empresa estatal participe en los procesos, pero su oferta no ha sido la mejor para el país“, agregó.

Aunque en los lotes I y VI, la producción es relativamente baja, con 500 y 1,500 barriles diarios respectivamente, Aybar apuntó esto podría aumentar con la inversión en exploración que planteó la empresas ganadora de la licitación.

Impacto en la producción

El sector hidrocarburos ya enfrenta un déficit de producción. Por ahora, una de las pocas empresas que mantiene niveles de producción estables es PetroTal, ubicada en la selva, pero esta producción no puede aumentar debido a que no tenemos un oleoducto que nos permita sacar la producción.

Actualmente, el país produce cerca de 40,000 barriles diarios, mientras que la demanda bordea los 300,000, lo que obliga a importar petróleo a precios internacionales . Por ello, indicó, la única forma de incrementar la producción es con inversión privada, pues actualmente la empresa estatal no tiene capacidad para invertir.

“Si no tenemos inversión, no aumentamos producción; si no aumentamos producción, seguimos siendo deficitarios y debemos seguir importando a costos muy altos”, añadió.

Por el momento, más allá de los volúmenes de producción que se perderían, Aybar reiteró la necesidad de respetar el marco constitucional y la libre competencia en el sector de hidrocarburos.