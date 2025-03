En el documento se destaca una participación importante del gasto privado, el cual —asegura— está respaldado por una confianza empresarial que continúa en terreno positivo. Este factor se suma a positivas condiciones financieras.

En el nuevo escenario base, además, los flujos de inversión en proyectos mineros y de infraestructura son mayores que los considerados hace tres meses. Es decir, a la par del sector primario hay un protagonismo del no primario que contribuye al alza de la proyección.

Componente no primario en acción

De acuerdo con los resultados del BBVA, el sector primario continúa en la línea de lo favorable. En los segmentos de pesca (+2,3%) y agropecuario (+3,2%), por ejemplo, se disipa el rebote del 2024 tras haberse normalizado el clima. Y en la manufactura primaria (+5,3%) se asume que la refinería de Talara alcanzará su máxima capacidad de producción.

No obstante, el dinamismo del componente no primario del PBI no se queda atrás. “Además del dinamismo de los sectores extractivos, cada vez hay una mayor participación del componente no primario, que es el que más genera empleo y el que más está vinculado a la demanda interna”, refiere Hugo Perea, jefe del BBVA Research.

”El año pasado vimos cómo el gasto privado fue acelerándose, más bien hubo una moderación del gasto público en el último trimestre”, acotó.

Con la lupa sobre los datos, la entidad identifica que el grupo de construcción (+4%) se empezará a movilizar a causa de las minas Tía María, Zafranal y Antamina; además se incrementarán los flujos de inversión en algunas obras de infraestructura de transporte, como la segunda línea del Metro de Lima o el aeropuerto de Chinchero.

En cuanto al comercio (+3,1%) y servicios (3,3%), se mantienen las tasas de crecimiento por encima del 3%, lo que coincide con el desempeño del gasto de las familias.

En suma, Perea, menciona que, para el 2025, va a ser protagonista la parte no primaria, con un crecimiento en conjunto de 3,3%; el primario aumentará 2,3%. “Hay una aceleración de la manufactura primaria debido a la entrada en operación de la refinería de Talara, que alcanzará su máxima capacidad de producción durante el presente año”, explica Perea.

En el 2025, destacaría el buen desempeño previsto del conjunto de sectores no primarios.

Inversión privada en ascenso

Según el BBVA Research, la inversión pública sigue avanzando a altas tasas de crecimiento. Resalta, en ese sentido, la ejecución de proyectos en infraestructura de transporte y educación.

“Los proyectos de las Escuelas Bicentenario se han ampliado en US$ 550 millones y se espera que este monto adicional se ejecute durante el 2025. Asimismo, la línea 2 del metro finalmente llegó a un entendimiento para el estudio definitivo de la Estación Central”, comentó el vocero.

Aseguró que este escenario “va a acelerar un poco los flujos de inversión vinculados al proyecto durante el 2025″. “Hay un panorama algo más favorable para la inversión en un entorno en el que la confianza empresarial está mejorando”, agregó.

La inversión privada, por su parte, registra un repunte impulsado por la construcción de nuevos proyectos mineros. Además, la inversión privada en el sector residencial volvería a crecer luego del proceso de ajuste de los últimos años. Todo ello a pesar de una incertidumbre electoral cada vez más visible y de un temor latente ante la criminalidad.

Cabe resaltar que, aunque el impacto positivo del retiro de fondos previsionales ya esté en la fase final, el consumo privado encontrará soporte en el renovado dinamismo del mercado laboral y la flexibilización de las condiciones financieras.

La inversión pública pone el reflector sobre los proyectos de infraestructura de transporte y educación. (Foto: Andina)

Masa salarial en recuperación

Otro componente que abordó el BBVA, fue el mercado laboral. “Al inicio del año (2025), estamos viendo que el mercado laboral sigue dinámico, la creación de empleo del sector formal está por encima del 6%, el sector privado formal está por encima del 6%, lo que ha permitido una recuperación de la masa salarial. Esto está dando soporte al consumo”, puntualiza Perea.

Sin embargo, algunos indicadores sugieren que el dinamismo de este primer trimestre sería un tanto menor al lo que se vio en el último trimestre del 2024. “Por ejemplo, nuestro indicador de consumo Big Data se va a moderar. Esto apunta a una ligera desaceleración del crecimiento en el primer trimestre respecto a lo que vimos en el cuarto (2024)”, complementa.

Este entorno, vinculado a las previsiones de crecimiento para China y Estados Unidos, los principales socios comerciales del Perú, sostiene el paso de una estimación del 2.7% a un 3.1%.