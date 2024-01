El apoyo financiero a Petroperú continúa en debate y ahora la petrolera estatal afirma que los recursos solicitados al Estado son menores a lo que se creía. Pedro Chira, presidente del directorio de Petroperú, asegura que solo han pedido US$ 1,150 millones

“Se habla de US$ 5,000 millones, US$ 2 250 millones, se habla de una serie de números. El pedido que ha ido del directorio a su accionista en dinero o capital es US$ 1,150 millones, esto para aclarar los números que se vienen hablando”, dijo Chira en conferencia de prensa.

Sin embargo, como informó Gestión (08.01.2024), el nuevo pedido, la capitalización del apoyo financiero del 2022 y la gestión de préstamo con garantía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suman los más de US$ 2,550 millones reportados.

Chira sostiene que de los cuatro pedidos de la petrolera estatal al Gobierno, dos son básicamente garantías del Estado y no dinero en efectivo, sin embargo, una de esas solicitudes implica no devolver el préstamo que se le otorgó en el 2022.

“Le pedimos a nuestro propietario capitalizar los US$ 750 millones que nos dio como préstamos en el año 2022, ese es dinero que ya entró a Petroperú”, señala.

Respecto a las solicitudes de documentos de garantía: una implica un incremento de la línea de comercio exterior y otra una garantía para un préstamo.

“Necesitamos línea de crédito para importar y como tenemos restringir las líneas internacionales les pedimos aumentar al Gobierno de S/ 500 a S/ 1,000 millones a través del Banco de la Nación, son cartas de garantía, no es dinero en efectivo. Lo último es una garantía para un préstamo para el corto plazo de 650 millones de dólares, es garantía del Estado, son documentos”, sostuvo.

Asegura que dinero se devolverá

Al ser consultado por el pedido de capitalización, Chira sostuvo que no lo consideran un rescate financiero, sino un aporte de accionistas. El presidente de Petroperú aseguró que el dinero solicitado al Gobierno regresará al Tesoro Público debido a los mayores ingresos que generaría la Nueva Refinería de Talara.

“Nosotros hablamos de soporte del accionista, porque este dinero se va a devolver, este dinero en la generación de utilidades e impuestos va a volver al Estado y va a volver con creces. Entonces, los análisis que hagan expertos, opinólogos, recuerden una cosa, este es un tema donde hay muchos intereses de negocios, cada quien defiende su punto de vista y nosotros defendemos los intereses de Petroperú y del país”, afirmó.

Chira sostuvo que, anteriormente, con la vieja refinería de Talara y con un margen de refinación de 5 dólares por barril siempre generaron utilidades.

“Salvo eventos que afectaron a toda la industria, siempre se generaron utilidades e impuestos. Entonces, hoy con una refinería ya al 100% eso garantiza que los flujos van a ser positivos, el margen es 3 a 4 veces mayor al que teníamos, vamos a cumplir con nuestras metas en sostenibilidad económica y financiera para rendir utilidades y rendir vía impuestos”, aseguró.

Por último, recordó que el Gobierno ha conformado una comisión que está evaluando el pedido de Petroperú y que esperan que esta determine “qué es lo que debe dar como soporte a la empresa dentro de lo solicitado”.

