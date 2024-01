Petroperú: Consejo de Ministros evalúa hoy nuevo rescate financiero

Por ello, la empresa estatal buscaría para este año conseguir lo que no logró el año pasado: capitalizar un apoyo financiero y recibir un aporte de capital. Gestión supo que hoy en la reunión de Consejo de Ministros se pondría sobre la mesa estos pedidos, a la espera que puedan ponerse a discusión.

Esto llegaría en el contexto donde Petroperú entró a una etapa de restructuración tras verse un periodo de mala gestión.

El primer ministro, Alberto Otárola, mencionó en noviembre último que “(...) desde el punto de vista económico financiero no va a ser posible seguir financiando el déficit. Esta es la decisión que tomó el Gobierno en su momento”.

Además, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señaló en septiembre pasado que: “(...) lo digo con absoluta transparencia, no hay espacio para capitalizar a Petroperú, así se quisiera, y estamos al límite de la regla fiscal”.

A esto se suma que durante el reciente ruido en el MEF (Gestión 05.01.24), había trascendido que una de las razones para que se hablara de intenciones de renuncia del ministro de Economía y Finanza fue Petroperú.

Antecedentes

En agosto del 2023, el directorio de Petroperú solicitó a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem) un soporte financiero al Gobierno con el objetivo -argumentó en ese momento- de mantener la sostenibilidad del mercado de combustibles y mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Según un documento firmado el 3 de agosto del año pasado, el primer pedido de Petroperú al Minem fue la capitalización del apoyo financiero por US$ 750 millones, el mismo que fue otorgado mediante el Decreto de Urgencia 010-2022, lo que equivale a S/ 2,953 millones, incluyendo intereses hasta julio del 2023.

El segundo pedido fue continuar con la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios hasta por S/ 500 millones otorgados mediante Decreto Urgencia 010-2022, hasta el 31 de diciembre 2025.

También pidió una garantía US$ 1,000 millones relacionada a la línea de crédito de comercio exterior a contratar con el Banco de la Nación para efectuar las operaciones de importación de petróleo crudo, combustibles, otros derivados de los hidrocarburos y biocombustibles, hasta por un período menor a un año. El cuarto pedido del directorio de la petroleta estatal fue el aporte de capital por S/ 5,573.5 millones.

¿Qué se quiere ahora?

Fuentes del Poder Ejecutivo revelaron a Gestión que para este año se proyecta un incremento de recaudación de ingresos por recuperación de las ventas, con una participación de mercado de 35%. Otro punto para este año es la continuidad de la gestión de mayores plazos de pago en la adquisición de crudo (120 - 150 días).

Un pago de importaciones de crudo y productos adquiridos en el 2023 por un monto de US$ 1,576 millones. Y, desembolsos finales del proyecto de modernización de Refinería Talara (US$ 356 millones).

El tema a destacar sobre la información vista por este diario muestra que como parte de lo mencionado se “considera la implementación de estas gestiones con el Gobierno: capitalización del apoyo financiero por US$ 750 millones otorgado mediante DU N°010-2022; gestión de préstamo con garantía de MEF por US$ 650 millones; y un aporte de capital por US$ 1,150 millones.

Parte del argumento que buscan respaldar este pedido es que algunas calificadoras de riesgo han señalado en diferentes informes que el apoyo del Gobierno es clave para la solvencia de Petroperú y decisivo para la continuidad del negocio. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que se está confundiendo un comentario obvio a una recomendación explícita (que no es el caso).

Lote X también iría a manos de empresa estatal

Uno de los objetivos para este año –que Gestión supo que se plantea y que ha generado preocupaciones es la “mejora progresiva de la situación económica”– financiera de Petroperú, debido a la operación plena de la nueva refinería de Talara, proyectándose un ebitda positivo estimado en US$ 704 millones (incluido el Lote X)”.

¿Por qué hay preocupación alrededor de esta situación? Porque esto podría dar a entender que finalmente el Lote X, uno de los más importantes de la cuenca de Talara, sí pasaría a manos de Petroperú, siguiendo el camino que transitó el Lote I, VI y Z-69.

Carlos Gonzales, director gerente de Enerconsult, recordó a Gestión que la concesión de este lote vence en mayo de este año y en los próximos cuatro meses no debería haber inconvenientes que permitan un tránsito ordenado hacia un concurso para seleccionar un nuevo operador.

“Se supone que todo está preparado para la licitación y para que en mayo haya una transferencia ordenada del lote a un nuevo operador, a menos de que se demoren. Lo peor que podría pasar es que se demoren en todos los actos previos”, dijo.

Esto, consideró, porque los contratos temporales –que se dan por un periodo de dos años– son “prácticamente de custodia, de mantenimiento, no son contratos de inversión para los lotes”.

