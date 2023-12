Pacific Credit Rating (PCR) decidió ratificar las clasificaciones del primer programa de Instrumentos de corto plazo de Petroperú en “PE1-”, y la solvencia financiera de la empresa en “PEAA-”, manteniendo la perspectiva en “negativa”.

Historial de calificaciones: Petroperú Fecha de información dic-20 dic-21 sep-22 dic-22* dic-22 set-23 Fecha de comité 13/08/21 13/10/22 30/11/22 31/05/23 26/10/23 30/11/23 Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo PE1 PE1 PE1 PEE PE1- PE1- Solvencia Financiera PEAA+ PEAA PEAA PEE PEAA- PEAA- Perspectiva Negativa Estable Estable - Negativa Negativa *Estados financieros no auditados. Fuente: PCR

La decisión se sustenta -explica PCR- en la importancia estratégica de Petroperú en el mercado local, así como el respaldo económico y legal que le otorga el Estado peruano, que le permiten continuar el proyecto de la nueva Refinería de Talara (PNRT).

“ Sin embargo, se reconoce que lo hace susceptible de injerencia política lo cual podría influir en su línea estratégica de largo plazo. La calificación se encuentra limitada por las pérdidas acumuladas, la poca capacidad de generación y el alto nivel de apalancamiento que reduce sus indicadores de liquidez y servicio de deuda. Asimismo, se ponderan las constantes postergaciones de la puesta en marcha del PNRT, así como sus incrementos en costos y nuevas necesidades de financiamiento, que podrían no ser cubiertas por el Estado peruano”, detalla.

Apoyo del Gobierno

La empresa cumple un rol fundamental en la matriz energética del Perú, ya que al corte de evaluación se constituye en uno de los principales proveedores de combustibles en el país, con una participación de mercado de 27% del total de combustibles al mercado interno y es la única empresa de hidrocarburos con presencia comercial en todas las regiones del Perú. Petroperú cuenta con la red de estaciones de servicio afiliadas a la marca Petrored más grande a nivel nacional (753).

Petroperú mantiene el apoyo explícito e implícito del Estado, generando una correlación directa con la calificación internacional del riesgo soberano del país . Muestra de ello, considera PCR, es que el Estado ha favorecido con un marco legal apropiado para la empresa, se considera el otorgamiento de una garantía financiera de hasta US$ 1,000 millones, en respaldo de obligaciones financieras derivadas del financiamiento del proyecto NRT en diciembre 2013, con el fin de asegurar su viabilidad, la cual hasta la fecha no ha sido comprometida como garantía de pago.

Esto no es lo único. Hubo un apoyo tangible traducido en aporte de capital social por un monto de US$ 325 millones realizado en enero 2017. También se considera que, durante el mes de mayo de 2022 el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia para otorgarle hasta US$ 750 millones, así como autorizar la emisión de Documentos Cancelatorios hasta por S/ 500 millones.

El 25 de octubre de 2022 el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que aprueba un aporte de capital por parte del Estado de manera excepcional por S/ 4,000 millones y el otorgamiento de una garantía del Gobierno Nacional, hasta por US$ 500 millones, en respaldo de las obligaciones a cargo de Petroperú.

Generación de caja

Al cierre de setiembre 2023, recuerda PCR, el EBITDA de Petroperú ascendió a -US$ 219.9 MM, exhibiendo una contracción importante respecto al año previo (US$ 59.6 millones al corte de septiembre 2022) motivado por tres factores. Uno de ellos es que se registraron menores ingresos por ventas por la exportación del Fuel Oil N°6 a un precio de venta menor a la materia prima, por ser el residual excedente generado por la secuencia de arranque .

Además, se tuvo un menor volumen de venta en el mercado interno por la agresiva competencia, los problemas de abastecimiento de combustibles al interior del país por las movilizaciones sociales y priorización del suministro de gas licuado del petróleo (GLP) para continuar con el arranque de la NRT.

Y, hubo mayores gastos operativos por la puesta en marcha progresiva de la NRT, como el consumo de energía y puesta en servicio de nuevas unidades de proceso, que requería el consumo de materiales como Nafta y GLP. De este modo, el margen EBITDA fue negativo en -7.3%.

El informe de PCR muestra también habla de una caída del margen operativo y aumento de los gastos financieros impactan el margen neto; niveles de liquidez ajustados; y una reducción en el nivel de apalancamiento y descenso en la cobertura del servicio de la deuda.

Injerencia política y social

Para PCR, la empresa tiene probabilidad de injerencia política y social. De hecho, menciona que Petroperú se encuentra afectada directamente por los cambios políticos y normativos que cada Gobierno pueda impulsar.

“Los directores son nombrados por la Junta General de Accionistas, representada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, Petroperú viene trabajando con una plana gerencial compuesta por profesionales de primer nivel y se encuentra en proceso de consolidación de los demás niveles organizacionales”, argumenta.

Al mes de noviembre 2023, se cuenta con un plan para reforzar la gobernanza , la sostenibilidad financiera y operativa de la compañía, que fue elaborado por la firma especializada Consorcio Arthur D. Little- Columbus HB Latam Inc., el cual incluye una nueva estructura básica de organización y que se encuentra en proceso de ejecución.

Proceso de integración vertical

Petroperú se encuentra en camino a la integración vertical con el regreso al upstream, permitiendo reforzar su posición estratégica en el sector de hidrocarburos, menciona la calificadora de riesgo.

En el caso del Lote 64, recuerda, Petroperú se encuentra en búsqueda de potenciales socios para la operación conjunta del desarrollo del yacimiento. En el caso del Lote 192 , la empresa estatal ha iniciado la reactivación del lote con miras a retomar las actividades de producción en el cuarto trimestre del 2024.

En el caso del Lote I, a diciembre de 2022, Petroperú logró alcanzar niveles de producción del orden de los 508 barriles de petróleo crudo y 2.8 millones de pies cúbicos de gas natural. Asimismo, al corte de evaluación se ha adjudicado la empresa estatal, en adición al Lote I, la operación de los lotes VI y Z-69 por un plazo de 2 años renovables.

Factores clave

PCR considera que los factores que podrían conducir a un aumento en la calificación son: reducción importante del nivel de apalancamiento derivado de mayores recursos propios o aportes de capital en la estructura de financiamiento de la nueva refinería de Talara, así como mayor cobertura e indicadores de liquidez; y el mejoramiento del EBITDA para los próximos años, impulsado por la puesta en marcha de la NRT.

Por el contrario, los factores que podrían conducir a una disminución en la calificación son: debilitamiento del respaldo por parte del Estado, así como retrasos en la implementación de la NRT que se vean reflejados en una menor generación operativa e indicadores de rentabilidad.

Se suma la disminución de los precios en el mercado internacional del petróleo crudo y derivados, o factores externos que generen una pérdida en el valor de los inventarios o menores márgenes, afectando la capacidad de generación de la Compañía; el incremento sostenido del apalancamiento financiero con impacto sobre los niveles de cobertura; y una continua reducción de liquidez e indicadores de solvencia.