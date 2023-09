El presidente de Petroperú, Pedro Chira, señaló que -hasta ahora- el Gobierno de Perú no ha definido una respuesta al requerimiento de esa empresa de darle un soporte financiero para poder seguir manteniendo sus operaciones que permitan mantener el abastecimiento de combustibles.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que han tenido un “sinnúmero de reuniones” con autoridades de los ministerios de Energía y Minas (Minem) y de Economía y Finanzas (MEF) -como integrantes de la junta de accionistas de esa empresa- para dar el apoyo solicitado viendo también la situación económica del país.

Insistió en su pedido de que se les de tal soporte, asegurando que la empresa no pide dinero para despilfarrarlo, recordando que los S/ 4,000 millones que recibió el año pasado fueron porque sus proveedores de combustible importado no querían descargarlo si no les pagaban primero.

En cualquier caso, refirió que la empresa no se va a quedar de brazos cruzados esperando que el Gobierno les de dinero, señalando que se están volviendo a “reencausar” con el mundo financiero, con un equilibrio de su caja operativa hacia finales de año “para no desabastecer al mercado”.

En condiciones normales, dijo, Petroperú mantenía en forma constante una línea de crédito por US$4,000 millones con el sector financiero, hasta que ésta fue afectada por malos una mala administración que cortó tal forma de apalancamiento.

Aplazar la deuda

Petroperú, añadió, que se encuentran revisando otros caminos que son más costosos probablemente, como seguir “pateando” hacia adelante su deuda. Es decir postergando el pago de la deuda que ha asumido la petrolera estatal.

“No es lo que quisiéramos hacer, pero si las condiciones (soporte requerido al Gobierno) no se dan tenemos que seguir cumpliendo nuestro rol social”, anotó, en referencia a que tal rol consiste en llevar el combustible a donde los proveedores privados no llegan.

El funcionario indicó además que la empresa se encuentra en un proceso de reestructuración para fortalecer su gobierno corporativo y lograr su sostenibilidad financiera.

Refinería aún no produce al 100%

Chira reconoció que aún entre fines de este mes y la quincena de octubre la empresa recién va a recibir las últimas unidades de proceso para la nueva refinería de Talara (NRT), por parte de sus constructores (Técnicas Reunidas y Cobra).

Vale recordar que el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, informó a fines de agosto, que ya habían recibido esas dos últimas unidades de proceso faltantes, en referencia a las unidades de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) y Flexicoking (FCK).

Antecedente

Si bien meses atrás la empresa puso en operación en forma parcial esa nueva planta empezado a producir diésel y gasolinas, con esas dos unidades de proceso faltantes, esperaba alcanzar al 100% su capacidad total para producir hasta 95,000 barriles de petróleo por día.

Luego, el 29 de agosto, la empresa luego anunció que ya habían terminado las maniobras de arranque de esas dos unidades y que ya podían procesar el volumen antes mencionado.

Sin embargo, en la conferencia dada este viernes, Chira indicó que la planta de Flexicoking aún está con un avance entre 60 a 70% de su prueba integral, si bien la de Craqueo Catalítico ya está al 100%.

“Lo que quiere decir (…) que en el último trimestre del año realmente nosotros veremos todos estos productos, siendo comercializados en el mercado mejorar nuestras condiciones de utilidades operativas”, afirmó.

Esto último es en referencia a que la producción con esas dos plantas, permite el uso de petróleo pesado, que es más barato, y deja mayor margen de rentabilidad al producir diésel, gasolinas y otros derivados.

La operación plena de la NRT permitirá incrementar hasta en cinco veces el margen de refinación, aseguró el presidente de la empresa.

Lotes del noroeste

Chira Fernández ratificó que la empresa cuenta con capacidad técnica para asumir la operación de los lotes I, VI y Z-2B del noroeste, cuyos contratos con sus actuales operadores privados están por vencer.

Señaló que, con la operación de estos lotes petroleros, Petroperú continúa su proceso de integración vertical que forma parte de los objetivos estratégicos para la sostenibilidad de la empresa, garantizando el abastecimiento de combustibles en el país.

Con relación a las inversiones necesarias en estos lotes, señaló que provendrán de los propios recursos que se generen con la producción de estos yacimientos, al ser negocios en marcha.

“Petroperú es el más interesado en que mejoren los niveles de producción en los lotes de Talara, pues necesita ese insumo para la NRT que ya ha concluido las maniobras de arranque de todas sus unidades”, dijo.

Objeta poca producción actual en el norte

El presidente de Petroperú mencionó que estos lotes operados por empresas privadas en los últimos 30 años han ido declinando progresivamente su producción, en perjuicio del país.

En ese sentido, dijo que la producción se redujo a una tercera parte. Asimismo, preciso que, si Petroperú hubiera sido operador de los lotes I, VI y Z-B2 en el periodo comprendido entre 1994 y 2022, hubiera ahorrado cerca del 50% del presupuesto que a la fecha invierte en la adquisición de ese crudo para procesarlo en la NRT.

Lamentó que las empresas que han venido operando los lotes del noroeste no hayan desarrollado un adecuado mantenimiento a las instalaciones, muchas de las cuales se encuentran totalmente deterioradas, de acuerdo con un estudio efectuado por una empresa especializada.