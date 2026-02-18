Alcalde de Lima pide un “zar” de seguridad para combatir la delincuencia. Foto: PCM
Alcalde de Lima pide un “zar” de seguridad para combatir la delincuencia. Foto: PCM
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, con respaldo de la Presidencia de la República, para articular de manera simultánea a todos los sectores involucrados y combatir la delincuencia.

Reggiardo explicó que su gestión

Precisó que solicitó al ministro de Justicia el texto definitivo del plan para revisar su redacción antes de que sea aprobado.

LEA TAMBIÉN: Reggiardo cuestiona plan de seguridad del Gobierno: “No termina de convencer”

Asimismo, señaló que l, por lo que no puede limitarse solo al ámbito policial.

Reggiardo reiteró su propuesta de crear una policía municipal que apoye a la Policía Nacional, la cual asumiría tareas de tránsito y encargarse de combatir delitos menores.

LEA TAMBIÉN: ¿Eventual candidatura a la reelección municipal? Reggiardo responde y descarta cálculo electoral

Esto, según explicó,

Añadió que esta iniciativa cuenta con estudios y experiencias comparadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y que han coordinado con las policías de Madrid y Buenos Aires para analizar su aplicación.

LEA TAMBIÉN: MML anuncia proceso de recuperación de la Quinta Heeren

Finalmente, el alcalde recordó que aún se encuentra pendiente la implementación de medidas planteadas durante la gestión del presidente saliente, José Jerí.

Reggiardo reiteró su propuesta de crear una policía municipal que apoye a la Policía Nacional, la cual asumiría tareas de tránsito y encargarse de combatir delitos menores. Foto: Andina
Reggiardo reiteró su propuesta de crear una policía municipal que apoye a la Policía Nacional, la cual asumiría tareas de tránsito y encargarse de combatir delitos menores. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

IA contra IA: la carrera por detectar imágenes falsas en pleno tsunami digital
Perú y su octavo presidente en 10 años: candidatos desconfían del reemplazo de José Jerí, ¿por qué?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.