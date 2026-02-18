El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó la necesidad de crear una autoridad de máximo nivel, al que denominó como “zar” de la seguridad ciudadana, con respaldo de la Presidencia de la República, para articular de manera simultánea a todos los sectores involucrados y combatir la delincuencia.

Reggiardo explicó que su gestión ha presentado varias propuestas que, según su criterio, deben incorporarse al plan final de seguridad ciudadana.

Precisó que solicitó al ministro de Justicia el texto definitivo del plan para revisar su redacción antes de que sea aprobado.

Asimismo, señaló que la versión preliminar presentada en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana era “más de lo mismo” y recordó que la lucha contra la criminalidad es multicausal y multisectorial, por lo que no puede limitarse solo al ámbito policial.

Reggiardo reiteró su propuesta de crear una policía municipal que apoye a la Policía Nacional, la cual asumiría tareas de tránsito y encargarse de combatir delitos menores.

Esto, según explicó, permitiría liberar efectivos policiales para tareas de investigación criminal y delitos graves como secuestros y extorsiones.

Añadió que esta iniciativa cuenta con estudios y experiencias comparadas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y que han coordinado con las policías de Madrid y Buenos Aires para analizar su aplicación.

LEA TAMBIÉN: MML anuncia proceso de recuperación de la Quinta Heeren

Finalmente, el alcalde recordó que aún se encuentra pendiente la implementación de medidas planteadas durante la gestión del presidente saliente, José Jerí.