El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó crear la Guardia Municipal, con la cual se espera se transforme el actual sistema de Serenazgo para profesionalizar a sus integrantes.

Reggiardo explicó que el objetivo es que los serenos tengan mayores capacidades operativas para enfrentar delitos menores y ordenar el tránsito, complementando así el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El alcalde indicó que los miembros de esta fuerza municipal contarán con armas de fuego de uso civil, después de recibir capacitación y obtener la licencia correspondiente.

“Esta sería una fuerza civil, no es una fuerza militar, no es una fuerza policial como tal”, añadió Reggiardo.

El alcalde aclaró que se utilizarán armas de bajo calibre y no “armamento de guerra”, respondiendo así ante las dudas sobre si el equipamiento sería similar al de la Policía.

“En esa línea también nos gustaría que este cuerpo de seguridad civil pueda también ser considerado en ese sentido”; puntualizó.