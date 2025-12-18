Alcalde de Lima propone crear Guardia Municipal cuyos miembros portarán armas de uso civil. (Foto: Municipalidad de Lima/X)
Alcalde de Lima propone crear Guardia Municipal cuyos miembros portarán armas de uso civil. (Foto: Municipalidad de Lima/X)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para profesionalizar a sus integrantes.

Reggiardo explicó que complementando así el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El alcalde indicó que los miembros de esta fuerza municipal contarán con armas de fuego de uso civil, después de recibir capacitación y obtener la licencia correspondiente.

LEA TAMBIÉN: MML caduca contrato de “Vías Nuevas de Lima” por “incumplimientos” de concesionaria

“Esta sería una fuerza civil, no es una fuerza militar, no es una fuerza policial como tal”, añadió Reggiardo.

, respondiendo así ante las dudas sobre si el equipamiento sería similar al de la Policía.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué pasará con los peajes? Detalles sobre operación y mantenimiento de vías de Rutas de Lima

“En esa línea también nos gustaría que este cuerpo de seguridad civil pueda también ser considerado en ese sentido”; puntualizó.

El alcalde aclaró que se utilizarán armas de bajo calibre y no “armamento de guerra”. Foto: Andina
El alcalde aclaró que se utilizarán armas de bajo calibre y no “armamento de guerra”. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

En 2026 no habría cobro de peajes que eran de Rutas de Lima, dijo alcalde Reggiardo
Vía Expresa Grau tiene avance del 90%: Cuándo estaría lista, según la MML
MML asume operaciones de Rutas de Lima sin cobrar peaje: ¿dónde están las garitas?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.