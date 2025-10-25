Actualmente la capital se encuentra en estado de emergencia por 30 días. Entre enero y agosto se han registrado 550 homicidios. Foto: Andina
declaró en emergencia y de interés la seguridad ciudadana en la capital, a fin de entablar acciones concretas contra el crimen organizado.

Según la norma legal (ordenanda nro. 2776), se convoca a todas las entidades que conforman el Comité Regional y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana(CORESEC y CODISEC) para coordinar las labores de prevención, control y respuesta ante amenaza delincuencial.

Entre los citados, están a Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, a las municipalidades distritales, así como al sector privado, la sociedad civil y ciudadanía en general.

LEA TAMBIÉN: Estado de emergencia no es toque de queda: ¿Qué implica la medida en Lima y Callao?

De esa manera, la MML podrá:

  • Adquirir bienes, servicios, y ejecutar obras necesarias para mitigar riesgos y/o atender situaciones urgentes vinculadas con la seguridad ciudadana
  • Optimizar las contrataciones con procedimientos de selección no competitivos por causal de emergencia
  • Promover convenios de cooperación con entidades públicas y privadas para apoyo logístico, tecnológico y otros
LEA TAMBIÉN: Estado de emergencia frena la economía: los sectores más afectados y sus pérdidas

Se encarga el cumplimiento de estas disposiciones a la Gerencia Municipal Metropolitana, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a la Oficina de Logística, y a los demás órganos competentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Se faculta también

