Gobierno estableció estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. | Foto: Andina
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

En una de sus primeras medidas importantes, el Gobierno de José Jerí anunció que, desde ayer a las 00:00 horas y por un plazo de 30 días, regirá un estado de emergencia en Lima y Callao para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

