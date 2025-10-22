Este miércoles 22 de octubre a las 00:00 horas arrancó el estado de emergencia en Lima y Callao, dispuesto por el gobierno de José Jerí.

Una de lo primeros operativos estuvo encabezado por el presidente de la República, José Jerí, quien acudio acompañado del ministro de Justicia, Walter Martínez, a una requisa en el establecimiento penitenciario Lurigancho.

Desde dicho punto, aseguró que pronto se tomarán medidas para corregir las deficiencias de seguridad detectadas, con el objetivo de poner fin a los actos delictivos que se llevan a cabo desde los penales.

“Hemos comenzado en el penal de Lurigancho. Nos ha llamado poderosamente la atención los niveles de control y de supervisión que internamente habían estado haciendo, que ha sido deficiente”, enfatizó.

“Ahora estamos en uno de los puestos temporales, donde van a funcionar justamente todas las fuerzas combinadas, que es Ejército,SerenazgoyPolicía. Y poco a poco vamos a ir avanzando con todas las actividades", agregó.

Ministro Tiburcio: sistuvo que van a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, comentó las nuevas medidas implementadas en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, e hizo énfasis en la necesidad de cambiar de una estrategia defensiva a una ofensiva en la lucha contra la delincuencia.

“No vamos a esperar que se dé un delito. Vamos a la ofensiva tras las personas que están delinquiendo”, aseguró.

El ministro subrayó sobre la importancia de la inteligencia en las operaciones de seguridad y señaló que se utilizarán estadísticas diarias y un mapa del delito para dirigir las acciones de prevención y control territorial, imnformó RPP.

“Vamos a trabajar con el mapa del delito y las estadísticas diarias”, acotó.

De acuerdo con Tiburcio, las intervenciones de la Policía Nacional arrojaron resultados positivos, que incluyen la detención de grupos delictivos en diversas zonas, así como la recuperación de vehículos robados y otros objetos de valor.

Además, confirmó que se intensificarán las operaciones en distritos como San Juan de Lurigancho y Puente Piedra en los próximos días.