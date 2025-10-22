Estas bases concentran a personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y serenazgo municipal. Foto: Andina/ Referencial.
Estas bases concentran a personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y serenazgo municipal. Foto: Andina/ Referencial.
Redacción Gestión
El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Vidarte, informó que se han activado 44 centros de operaciones en distintos puntos de , como parte del despliegue estratégico por el .

Estas bases concentran a personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y serenazgo municipal, con el fin de ejecutar acciones de control territorial, patrullaje conjunto y operativos focalizados.

Según explicó Vidarte, los puntos operativos se ubican en como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Martín de Porres y el Callao, y funcionarán como núcleos logísticos de inteligencia y coordinación táctica.

Vigilancia con drones e inteligencia

Cada base está equipada con sistemas de monitoreo, cámaras, drones y conectividad en tiempo real. Desde estos centros se planifican , priorizando el análisis de datos y la respuesta inmediata ante los delitos.

El general precisó que el personal de las Fuerzas Armadas participará en turnos de apoyo, aunque evitó revelar cifras específicas por motivos de seguridad.

Patrullaje conjunto y control de eventos

El despliegue incluye , orientadas a recuperar territorios tomados por la delincuencia. Además, se realizarán operativos de consolidación para mantener el orden tras cada intervención.

En cuanto a los eventos públicos durante la emergencia, Vidarte señaló que las autorizaciones seguirán su trámite regular, pero podrían suspenderse o restringirse temporalmente si comprometen la seguridad o el orden público.

“La prioridad es fortalecer la seguridad y responder a las demandas ciudadanas en los sectores más afectados”, remarcó el jefe policial.

