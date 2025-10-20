Según Renzo Reggiardo, la Policía Municipal Metropolitana podría complementar la labor de la PNP, enfocándose en delitos menores. Foto: Andina
Según Renzo Reggiardo, la Policía Municipal Metropolitana podría complementar la labor de la PNP, enfocándose en delitos menores. Foto: Andina
a raíz del repunte de la ola de sicariato, mas aclaró que se deben presentar propuestas que ataquen al crimen organizado.

“Estaría de acuerdo con medidas drásticas. Creo que es necesario el estado de emergencia pero acompañado de propuestas. Hemos planteado la creación de una Policía Municipal Metropolitana”, dijo a la prensa.

Reggiardo Barreto señaló que en “ciudades de América Latina y Europa” existen fuerzas del orden que complementan a la Policía, “y por lo menos en Lima Metropolitana y el Cercado” deberían instaurarse.

A su criterio, a nivel nacional hay alrededor de 50,000 serenos, los cuales podrían dedicarse “al control del tránsito o delitos menores”, lo que “permitiría que la PNP pueda hacer su trabajo en la lucha contra la criminalidad”.

El alcalde Reggiardo respalda que el Gobierno apueste por medidas drásticas como el estado de emergencia. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

“Tenemos los recursos y el personal capacitado para contar con esa fuerza en el breve plazo”, apuntó.

Además, —que fue aprobada en el 2023— para “evitar que se concentren y agrupen, y que las personas que realicen marchas, no lo hagan”.

