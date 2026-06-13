La inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tuvo lugar el viernes 30 de mayo, y su operación comercial comenzó el domingo 1 de junio de 2025. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó, mediante un comunicado, su preocupación por los recursos pendientes para culminar los accesos al

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La conectividad que aún no “despega”

“La omisión de estos proyectos compromete seriamente la conectividad del aeropuerto, afectando no solo a millones de pasajeros, sino también a la competitividad logística del Perú, al sector portuario y a la imagen internacional del país”, recalcó.

“La falta de infraestructura vial adecuada para este acceso generaría un alto riesgo de congestión y afectaría la experiencia de visitantes y delegaciones internacionales. En ese sentido, AFIN hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que corrijan esta situación a la brevedad e incorporen en el crédito suplementario los recursos necesarios para la ejecución del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa”, sostuvo.

Para el gremio, estas obras no son opcionales: constituyen una condición indispensable para garantizar la conectividad, la competitividad y la adecuada organización de un evento de trascendencia continental.

La AFIN reiteró, finalmente, su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan asegurar que el Perú cumpla con los estándares internacionales de infraestructura y movilidad que el país merece.

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