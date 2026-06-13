La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó, mediante un comunicado, su preocupación por los recursos pendientes para culminar los accesos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima.

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La conectividad que aún no “despega”

En detalle, la AFIN indicó que el proyecto de crédito suplementario no considera los recursos para el Puente Santa Rosa ni para la Vía Expresa Santa Rosa.

“La omisión de estos proyectos compromete seriamente la conectividad del aeropuerto, afectando no solo a millones de pasajeros, sino también a la competitividad logística del Perú, al sector portuario y a la imagen internacional del país”, recalcó.

Asimismo, recordó que, en agosto de 2027, el Perú será sede de los Juegos Panamericanos, evento que congregará a más de 9,000 atletas provenientes de todo el continente, quienes ingresarán al país a través del Aeropuerto Jorge Chávez.

“La falta de infraestructura vial adecuada para este acceso generaría un alto riesgo de congestión y afectaría la experiencia de visitantes y delegaciones internacionales. En ese sentido, AFIN hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que corrijan esta situación a la brevedad e incorporen en el crédito suplementario los recursos necesarios para la ejecución del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa”, sostuvo.

Para el gremio, estas obras no son opcionales: constituyen una condición indispensable para garantizar la conectividad, la competitividad y la adecuada organización de un evento de trascendencia continental.

La AFIN reiteró, finalmente, su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan asegurar que el Perú cumpla con los estándares internacionales de infraestructura y movilidad que el país merece.