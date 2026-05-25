Se amplió hasta el 31 de mayo del 2028 la restricción para la circulación de vehículos de carga pesada de más de 6.5 toneladas en la avenida Morales Duárez, principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así los dispuso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida se oficializó a través de la Resolución Directoral N.º 014-2026-MTC/18 y se aplicará en el tramo comprendido entre las avenidas Elmer Faucett y Néstor Gambetta, en ambos sentidos y durante las 24 horas del día.

El MTC indicó que la disposición busca preservar la seguridad vial y mejorar las condiciones de tránsito en este corredor estratégico, priorizando el desplazamiento de pasajeros, trabajadores, taxis, vehículos particulares y unidades de transporte público vinculadas a la operación del aeropuerto.

Creció flujo vehicular desde que opera nuevo aeropuerto

El MTC señaló que, desde el inicio de operaciones del nuevo terminal aéreo, el flujo vehicular en la zona se incrementó considerablemente, pasando de 17,963 vehículos diarios en diciembre de 2024 a 84,243 en enero de 2026.

En ese contexto, la restricción vigente ha contribuido a preservar condiciones adecuadas de circulación en este corredor estratégico, favoreciendo la atención de la creciente demanda de movilidad asociada al aeropuerto y priorizando el desplazamiento de sus usuarios, añadió.

Indicó que la continuidad de la medida permitirá mantener óptimas condiciones de movilidad para los usuarios que se desplazan hacia y desde el aeropuerto, favoreciendo una mayor anticipación en los tiempos de viaje y la operación de servicios de transporte como AeroDirecto, buses especializados, taxis y demás modalidades que atienden la creciente demanda asociada al nuevo terminal.

Se amplió hasta el 31 de mayo del 2028 la restricción para la circulación de vehículos de carga pesada de más de 6.5 toneladas en la avenida Morales Duárez. Foto: Andina

Además, cobra especial relevancia mientras continúan avanzando importantes proyectos de infraestructura de transporte en el entorno del aeropuerto, entre ellos la Vía Expresa Santa Rosa, el Puente Santa Rosa y las intervenciones asociadas a la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, que contribuirán progresivamente a mejorar la conectividad y capacidad de la red vial del sector.

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Contempla excepciones

La disposición contempla excepciones para los vehículos de emergencia y para las unidades que transportan personal, mercancías, maquinaria y/o equipos destinados a operaciones de construcción, liberación y/o habilitación de vías de comunicación terrestre.

Asimismo, se exceptúa a los vehículos que prestan servicios o realizan actividades de abastecimiento vinculadas a la operación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, conforme a las coordinaciones efectuadas con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Para asegurar el cumplimiento de la disposición, la PNP ejecutará acciones de control frente a infracciones de tránsito o conductas derivadas del incumplimiento de la restricción, en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

Adicionalmente, PROVÍAS NACIONAL implementará la señalización y los dispositivos de control correspondientes, además de publicar las rutas alternas para los vehículos restringidos a través de su portal institucional.

El MTC exhortó a los conductores a respetar las disposiciones vigentes y a utilizar las rutas alternas habilitadas, contribuyendo a mantener condiciones seguras y eficientes de circulación para los usuarios que se desplazan hacia y desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.