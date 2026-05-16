El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley que obligaría a registrar toda maquinaria pesada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

La iniciativa busca crear un registro obligatorio para toda maquinaria pesada utilizada en sectores productivos como minería, construcción, agricultura y transporte. ¿El objetivo? Identificar su procedencia, propietario y ubicación, así como fortalecer la trazabilidad de estos equipos y contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada y la informalidad.

Según el texto aprobado, la norma se aplicaría a toda maquinaria pesada, ya sea de propiedad privada o estatal, que opere o esté destinada a operar dentro del territorio nacional.

La propuesta define como maquinaria pesada a vehículos motorizados de grandes dimensiones diseñados para realizar trabajos que las personas no pueden ejecutar por sí solas.

Entre ellos figuran excavadoras, tractores sobre orugas y camiones articulados utilizados en grandes proyectos de ingeniería y actividades extractivas.

La norma también contempla la incautación de maquinaria pesada que opere sin tarjeta de propiedad. Foto: Congreso.

LEA TAMBIÉN: Gigante chino Zoomlion avanza en maquinaria pesada minera ante dominio de Komatsu

Multas si no se registra la maquinaria

La iniciativa propone que las multas que vayan desde 10 UIT hasta 40 UIT, es decir, desde S/ 55,000 hasta S/ 220,000 (al valor 2026), para propietarios que incumplan con la inscripción obligatoria. La tabla de sanciones sería regulada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según el tipo de maquinaria pesada.

El proyecto pretende que toda maquinaria pesada deberá inscribirse obligatoriamente en el Registro de Bienes Muebles de Sunarp dentro de un plazo de un año calendario. Tras ello, los propietarios deberán contar con una tarjeta de propiedad de maquinaria pesada.

La tarjeta incluirá información vinculada a características de fábrica, año de fabricación, marca y propietario del equipo.

Vencido el plazo de regularización, ninguna maquinaria pesada podría movilizarse o circular sin la correspondiente tarjeta de propiedad. En caso de incumplimiento, el equipo podrá ser incautado y destinado al margesí de bienes del Ejército del Perú para obras sociales.

Personal de Defensa Civil y maquinaria pesada trabajaron para garantizar la seguridad de los vecinos. (Foto: Andina)

¿Qué observaciones hizo el Poder Ejecutivo?

La propuesta legislativa proviene de los proyectos de ley 6470/2023-CR y 7067/2023-CR. El texto original fue aprobado por el Congreso en septiembre del 2025, pero posteriormente observado por el Poder Ejecutivo. Con ello, se optó por replantearlo hasta tener el texto que nuevamente avanzó.

Entre las observaciones del Gobierno figuraban cuestionamientos sobre la definición técnica de maquinaria pesada, posibles superposiciones de competencias entre el MTC y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como precisiones vinculadas al régimen aduanero y circulación de este tipo de equipos.

Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazó la mayoría de observaciones y sostuvo que resulta necesario regular este tipo de maquinarias debido a su uso creciente en actividades económicas y productivas. Así que replanteó la propuesta.