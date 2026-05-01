Trabajo doméstico en Perú: alta informalidad, bajo conocimiento de la ley y retos para la formalización. (Foto: Pexels)
Trabajo doméstico en Perú: alta informalidad, bajo conocimiento de la ley y retos para la formalización. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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El problema no es solo legal, es cultural. Si bien el Perú cuenta con una de las normativas más avanzadas de la región en trabajo doméstico —Ley N.º 31047, promulgada en 2020—, esta labor sigue siendo percibida como “ayuda” o “una mano extra en casa”. Dicho encuadre es nocivo porque contribuye a invisibilizar su valor económico.

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