¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

15 de junio del 2011. Hace 15 años

SUBE COSTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO

Aumentan las tasas de interés para financiamiento tanto en soles como en dólares. Incremento también se da para corporaciones.

En cambio, ha subido el costo para los préstamos revolventes de las personas.

15 de junio del 2011. Hace 15 años. Glencore comprará mina de cobre en Ica por US$ 475 millones.

15 de junio del 2016. Hace 10 años

BOLSA PERUANA SIGUE COMO LA MÁS RENTABLE DEL MUNDO PESE A LAS TURBULENCIAS

Fue ratificada como mercado emergente, lo que se anticipaba cuando MSCI mantuvo acciones de Southern en el índice peruano.

La bolsa ha tenido una baja en últimos días por la expectativa de la reunión de la Fed y la posible salida de Gran Bretaña de la UE.

La plaza bursátil limeña evitó sufrir la eventual salida de flujos de capital de hasta US$ 5,000 millones, lo cual hubiera golpeado la rentabilidad de los fondos de las AFP. En tanto, crece la probabilidad de que el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal sea en setiembre.

15 de junio del 2021. Hace 5 años

CERCA DE 2.8 MILLONES SACARÁN FONDOS DE AFP PARA PAGAR SUS DEUDAS

Equifax estima que S/ 28,040 millones, de los S/ 40 mil millones que se proyecta retirar del sistema, se destinarían a cancelar deudas.

Las personas entre 46 y 65 años harían el mayor retiro. Hay 1.5 millones de afiliados que reprogramaron créditos en el sistema financiero.