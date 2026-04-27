Errores en entrevistas y definición de perfiles impactan en productividad, rotación y capacidad de atraer talento. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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Atraer talento ya no es suficiente para que una empresa siga siendo competitiva en este mercado exigente. De acuerdo con Adecco y Trust Consulting, fallas recurrentes de Recursos Humanos en los procesos de selección, especialmente en las entrevistas, pueden generar pérdidas de candidatos clave, sobrecostos y una mayor rotación.

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