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José Carlos Reyes Leyva
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Hace unos días se conoció una sentencia de la Corte Suprema que declaró fundada la demanda de acción popular interpuesta en contra del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que prohíbe la tercerización de actividades consideradas “núcleo del negocio”.

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