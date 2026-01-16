Pagos al personal tercerizado: cuándo se configura provisión de personal | Foto: Minem
La tercerización laboral sigue generando controversias, especialmente en sectores como la minería. Más allá de lo pactado en los contratos, el debate se centra en el rol que asume la empresa principal frente al personal de la contratista.

