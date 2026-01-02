Restricción a la tercerización: el TC se pronuncia y la Corte Suprema queda en espera. (Foto: Adecco)
Restricción a la tercerización: el TC se pronuncia y la Corte Suprema queda en espera. (Foto: Adecco)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

La tercerización laboral se convirtió en uno de los temas más debatidos del mercado de trabajo desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N.° 001-2022-TR, norma que limitó la posibilidad de encargar a terceros las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa.

TE PUEDE INTERESAR

Ni 20 años te salvan: en qué caso la antigüedad no blinda frente a un despido
Tercerización en peligro: ¿Cómo impactará la decisión de la Corte Suprema?
Medidas de Betssy Chávez siguen afectando, ¿cuál es su impacto en el trabajo y el turismo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.