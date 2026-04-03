La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de Exportadores (ADEX) se manifestaron sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declara ilegal la prohibición de tercerizar actividades que forman parte del núcleo de una empresa.

Al respecto, la SNI sostuvo que esta sentencia no solo corrige una medida que afectaba gravemente la competitividad y el empleo formal, sino que también establece un precedente claro: en el Perú no se puede legislar por decreto restringiendo derechos fundamentales ni distorsionando el funcionamiento de la economía.

“La norma, dejada sin efecto, generó incertidumbre, frenó inversiones y puso en riesgo miles de puestos de trabajo formales en sectores clave para la economía. Su eliminación devuelve predictibilidad a las empresas y fortalece la confianza de quienes apuestan por el país”, expresó el gremio empresarial.

Añadió que la SNI impulsó el proceso que culminó con la declaración de ilegalidad de esta norma en defensa de sus agremiados, pero también de miles de trabajadores que dependen de un sector productivo dinámico, competitivo y formal. “No se trataba solo de una discusión legal, sino del futuro del empleo en el Perú”, anotó.

En esa línea, la SNI reafirmó que la tercerización es una herramienta moderna de organización empresarial, ampliamente utilizada en el mundo, que permite mayor eficiencia, especialización y generación de oportunidades laborales.

Finalmente, indicó que la Sociedad Nacional de Industrias continuará defendiendo un marco legal que respete la seguridad jurídica, impulse la competitividad, la inversión y el fortalecimiento del empleo formal como base del desarrollo.

Las restricciones eliminadas generaban incertidumbre

En tanto, ADEX manifestó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara ilegal la restricción a la tercerización de actividades vinculadas al núcleo del negocio se da en un contexto en el que el Perú requiere fortalecer la confianza, atraer inversiones y dinamizar la generación de empleo formal.

SNI y ADEX coinciden en que se de debe respetar la seguridad jurídica y fortalecer un marco regulatorio predecible que promueva la inversión, la formalización y la generación de empleo. (Foto: GEC)

“ADEX saluda la decisión, pues restablece el marco legal vigente y reafirma el principio de jerarquía normativa, contribuyendo a la estabilidad que se necesita para desarrollar las actividades productivas y exportadoras", expresó a través de un comunicado.

El gremio exportador sostuvo que las restricciones eliminadas generaban incertidumbre, afectando la planificación empresarial, la eficiencia operativa y la competitividad de las diversas cadenas exportadoras. “Este fallo reafirma que no corresponde restringir derechos ni alterar el marco legal mediante normas reglamentarias”, anotó.

ADEX destacó que esta modalidad, correctamente aplicada, es una herramienta legítima que promueve la creación de miles de puestos de trabajo a nivel nacional y el crecimiento económico del país.

ADEX subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión, a fin de prevenir y sancionar cualquier forma de desnaturalización o uso indebido de esta figura, garantizando el respeto de los derechos laborales. (Foto: ADEX)

Además, subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión, a fin de prevenir y sancionar cualquier forma de desnaturalización o uso indebido de esta figura, garantizando el respeto de los derechos laborales.

“La decisión de la Corte Suprema es un paso importante, pero se requiere seguir fortaleciendo un marco regulatorio predecible que promueva la inversión, la formalización y la generación de empleo. El Perú necesita reglas claras, estabilidad jurídica y un trabajo articulado entre el sector público y privado que genere más oportunidades para todos”, finalizó.