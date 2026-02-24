Congreso deja 48 proyectos laborales listos para el Pleno | Foto: Congreso.
Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

A puertas de la siguiente y última legislatura, el Congreso de la República tiene en agenda casi 50 proyectos de ley vinculados a temas laborales que ya cuentan con dictamen y están listos para ser debatidos en el pleno.

