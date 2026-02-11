El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció la realización de la Maratón del Empleo “Chambalentín”, una jornada que pondrá a disposición de la ciudadanía más de 1,200 puestos de trabajo formales, ofrecidos por más de 34 empresas.
La iniciativa está dirigida a personas de todas las edades, con o sin experiencia laboral, y busca facilitar el acceso a oportunidades reales de empleo en un solo espacio, promoviendo la inserción laboral y la formalización.
La Maratón del Empleo “Chambalentín” se desarrollará el viernes 13 de febrero en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry N.° 655, en el distrito de Jesús María, en el horario de 09:00 a. m. a 1:00 p. m.
El ministro Óscar Fernández preciso que en esta actividad se brindará información, orientación, asesoría y trámites in situ. Asimismo, se expedirá el Certificado Único Laboral de manera gratuita a los asistentes con sus antecedentes penales, policiales y judiciales, así como la trayectoria educativa y la experiencia laboral formal. Se orientará en elaborar el CV de los usuarios.