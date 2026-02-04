El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, sostuvo que el objetivo del gobierno es el de consolidar el mecanismo de diálogo tripartito durante la ceremonia por el 25 aniversario de la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“El país estará atento y expectante sobre nuestra capacidad para seguir sentándonos en esta mesa con respeto y voluntad de consenso”, manifestó.

Tras recordar los consensos alcanzados en el CNTPE, en los últimos veinticinco años, el ministro Fernández Cáceres afirmó que llegamos a este aniversario en un punto de inflexión, en el cual mediante las mesas de diálogo y los 25 consejos regionales, se recibe información para la identificación de diversos problemas públicos sociolaborales.

En esa medida, añadió, el CNTPE evoluciona para abordar las nuevas realidades del siglo XXI y los actuales retos de las relaciones laborales, como la economía de plataformas digitales, las nuevas formas de organización empresarial, inclusión laboral de grupos vulnerables, inteligencia artificial, empleabilidad del capital humano y los retos del futuro del trabajo.

LEA TAMBIÉN: Jueces tendrán acceso en tiempo real a planilla electrónica del MTPE

“En este 2026 debemos impulsar las Comisiones Técnicas para construir tripartitamente la agenda del CNTPE. El Consejo es, en última instancia, el reflejo de nuestra sociedad representada por ustedes: líderes sindicales y empresariales. Este debe ser un ejemplo del país que aspiramos, donde el desarrollo económico y la justicia social caminen de la mano”, acotó.

Espacio clave para el diálogo social

Al respecto, el representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Isarra Delgado, resaltó que el CNTPE es un espacio fundamental para la construcción democrática de políticas laborales y empleo bajo el principio del tripartismo. “Estos 25 años hemos tenido avances importantes, pero también momentos en los que el diálogo fue debilitado por decisiones unilaterales que afectaron la confianza en este espacio. Reafirmamos que el diálogo social debe ser efectivo y respetado en la práctica”, sostuvo.

Julio César Bazán, de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) recordó la ilusión de los trabajadores al reinstalarse el CNTPE en el 2001, que aspiraba a una reforma democrática de las relaciones laborales. “Es muy importante que miremos una voluntad política expresada en la declaración que hemos firmado. A nivel de la organización internacional tenemos una agenda que debemos impulsar: la coalición mundial por la justicia social y el contrato social renovado es una tarea pendiente. El Consejo debería abordar esos temas”, apuntó.

Ceremonia por el 25 aniversario de la reinstalación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. (CNTPE).

El representante de la Confiep, José Altamiza, afirmó que el CNTPE es un espacio clave para el diálogo social del país y reafirmó su importancia pues permite consultas efectivas entre gobierno, empleadores y trabajadores sobre el enfoque técnico del trabajo. “La conmemoración de estos 25 años también nos invita a renovar esfuerzos para tener un CNTPE más creativo, regular y con condiciones técnicas y mecanismos de seguimiento de los acuerdos”, apuntó.

Sesionará el 3 de marzo

Los interlocutores sociales acordaron fortalecer el diálogo social tripartito a partir de darle continuidad a las sesiones del Pleno del CNTPE y participar activamente en los espacios de diálogo sociolaborales y volver a sesionar el próximo 3 de marzo.