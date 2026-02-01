Al conmemorarse hoy, 1 de febrero, el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Óscar Fernández Cáceres, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de trabajo forzoso.

Detalló que las víctimas de trabajo forzoso generalmente son reclutadas con promesas de trabajos bien remunerados; sin embargo, una vez que empiezan a laborar, no se cumplen las condiciones ofrecidas y los trabajadores quedan atrapados en situaciones abusivas, sin posibilidad de escapar.

“El trabajo forzoso constituye un delito y está prohibido por la Constitución Política del Perú y por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado peruano, como el Convenio N.° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló el ministro.

Las regiones Callao, Puno, Loreto y Lima son las que reportaron la mayor cantidad de casos de trabajo forzoso. Foto: MTPE

Asimismo, informó que durante el 2020 al 2025 se registraron 393 denuncias, siendo las regiones Callao, Puno, Loreto y Lima las que reportaron la mayor cantidad de casos.

“Las víctimas de trabajo forzoso sufren intimidación y amenazas cuando se quejan de las condiciones de trabajo o cuando desean abandonarlo. Por ello, tienen miedo de denunciar”, expresó el ministro Fernández, tras recordar que existen sanciones severas para los responsables de este delito.

Las sanciones oscilan entre 6 y 12 años de prisión, y pueden prolongarse hasta los 25 años en casos graves o cuando se produce la muerte de la víctima. A ello se suman multas administrativas impuestas por la SUNAFIL, que van de 50 a 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Política Nacional Multisectorial

Además, explicó que el Estado peruano viene formulando la Política Nacional Multisectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso, principal instrumento de política pública que articula y fortalece las acciones orientadas a su erradicación efectiva.

El ministro recordó que, si una persona es víctima o conoce algún caso de trabajo forzoso, puede denunciar a través de la Sunafil en: www.gob.pe/c/20620

Asimismo, se puede solicitar orientación gratuita mediante la línea 1819 del MTPE, de lunes a viernes, de 8:15 a. m. a 5:00 p. m.