Incendio de galería Nicolini. (Foto: Andina)
Incendio de galería Nicolini. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El Poder Judicial dictó una sentencia considerada histórica. Dos personas, Jonny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría, fueron condenadas a más de 30 años de prisión por esclavitud laboral vinculada al incendio de la galería Nicolini en el año 2017, donde murieron dos jóvenes trabajadores atrapados.

TE PUEDE INTERESAR

Sunafil: empleadores de restaurantes deben brindar información específica a trabajadores
¿Eres personal tercerizado y te pagan movilidad, bonos y alimentación? Esto dice Corte Suprema
¿Trabajo remoto desde la playa? Lo que dice las leyes en el Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.