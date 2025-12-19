Sin embargo, en el ámbito laboral, el cálculo también está directamente vinculado al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por lo que su incremento a S/ 5,500 desde el 2026 eleva automáticamente el costo de las sanciones y otros conceptos asociados al régimen sancionador.

Multas de Sunafil: cómo opera el efecto UIT

Las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se determinan en función de tres variables principales: la gravedad de la infracción, el tipo de empresa y el número de trabajadores afectados. Estas escalas están expresadas en UIT, por lo que cualquier variación en su valor se traslada de manera inmediata al monto final en soles.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, explica que, en el caso de las empresas medianas y grandes, las multas se estructuran por tramos que pueden ir desde infracciones que afectan a menos de 10 trabajadores hasta aquellas que involucran a más de 500.

En infracciones graves o muy graves —como las relacionadas con seguridad y salud en el trabajo o derechos sindicales—, las sanciones pueden superar el millón de soles, configurando las más altas del sistema laboral.

Desde su perspectiva, el aumento de la UIT implica que una misma infracción tenga un costo mayor, aun cuando no exista ningún cambio en la conducta del empleador ni en la norma aplicable.

Con la UIT fijada en S/ 5,500 para el 2026, este efecto se refleja con claridad en el cuadro de multas vigente para el próximo año. Por ejemplo, una infracción leve en una microempresa puede partir desde S/ 247.50, mientras que una infracción muy grave en empresas no MYPE con más de 1,000 trabajadores puede alcanzar S/ 288,915.

Multas para Microempresa en el 2026

MICROEMPRESA GRAVEDAD

DE INFRACCION NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más LEVE 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 S/247.50 S/275.00 S/385.00 S/440.00 S/495.00 S/605.00 S/770.00 S/880.00 S/990.00 S/1,265.00 GRAVE 0.11 0.14 0.16 0.18 0.2 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 S/605.00 S/770.00 S/880.00 S/ 990.00 S/ 1,100.00 S/1,375.00 S/1,595.00 S/1,870.00 S/2,090.00 S/2,475.00 MUY GRAVE 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68 S/1,265.00 S/1,375.00 S/1,595.00 S/1,760.00 S/1,980.00 S/2,255.00 S/2,585.00 S/2,970.00 S/3,355.00 S/3,740.00

Multas para pequeña empresa en el 2026

PEQUEÑA EMPRESA GRAVEDAD

DE

INFRACCION NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 a más LEVE 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 S/495.00 S/770.00 S/990.00 S/1,265.00 S/1,760.00 S/2,475.00 S/3,355.00 S/4,565.00 S/5,555.00 S/12,375.00 GRAVE 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.5 S/2,475.00 S/3,245.00 S/4,235.00 S/5,335.00 S/6,930.00 S/8,910.00 S/11,495.00 S/13,365.00 S/15,455.00 S/24,750.00 MUY GRAVE 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65 S/4,235.00 S/5,445.00 S/7,040.00 S/9,020.00 S/11,770.00 S/15,125.00 S/19,580.00 S/23,760.00 S/27,225.00 S/42,075.00

Multas para empresa no mype en el 2026

NO MYPE GRAVEDAD

DE

INFRACCION NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1,000 a más LEVE 0.26 0.89 1.26 2.33 3.1 3.73 5.3 7.61 10.87 15.52 S/1,430.00 S/4,895.00 S/6,930.00 S/12,815.00 S/17,050.00 S/20,515.00 S/29,150.00 S/41,855.00 S/59,785.00 S/85,360.00 GRAVE 1.57 3.92 5.22 6.53 7.83 10.45 13.06 18.28 20.89 26.12 S/8,635.00 S/21,560.00 S/28,710.00 S/35,915.00 S/43,065.00 S/57,475.00 S/71,830.00 S/100,540.00 S/114,895.00 S/143,660.00 MUY GRAVE 2.63 5.25 7.88 11.56 14.18 18.39 23.64 31.52 42.03 52.53 S/14,465.00 S/28,875.00 S/43,340.00 S/63,580.00 S/77,990.00 S/101,145.00 S/130,020.00 S/173,360.00 S/231,165.00 S/288,915.00

Infracciones más sensibles al aumento

El impacto del alza de la UIT se concentra especialmente en las infracciones ubicadas en los tramos superiores de sanción. Entre ellas destacan las vinculadas al registro en planilla, el pago de beneficios sociales y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, cuando son calificadas como graves o muy graves.

Para Daniel Robles Ibazeta, abogado laboralista y socio de Robles Ibazeta Consultores, este efecto evidencia que la UIT no funciona como una herramienta de mejora del sistema laboral, sino como un factor que encarece el incumplimiento. Advierte que muchas infracciones no responden a mala fe, sino a la complejidad del marco normativo, por lo que el incremento automático de las multas plantea cuestionamientos desde el principio de proporcionalidad.

Efectos procesales y judiciales

El incremento de la UIT también tiene incidencia fuera de la fiscalización administrativa. Toyama señala que diversas referencias económicas del proceso laboral se calculan sobre la base de la Unidad de Referencia Procesal (URP), la cual, a su vez, se determina en función de la UIT.

Este ajuste puede influir en la competencia de los órganos jurisdiccionales, determinando si determinados casos se tramitan ante juzgados de paz laboral, juzgados especializados o si acceden a instancias superiores, como la casación. Asimismo, las multas procesales que pueden imponer los jueces también se encuentran atadas a estas referencias.

Requisitos empresariales expresados en UIT

Existen supuestos en los que la UIT cumple un rol habilitante para determinadas actividades. Toyama pone como ejemplo la intermediación laboral en servicios de seguridad y vigilancia, donde las empresas deben acreditar un capital mínimo equivalente a 45 UIT.

Con el nuevo valor, aquellas que se encuentren en el límite deberán revisar su situación financiera, ya que el incumplimiento podría derivar en la pérdida del registro correspondiente.

En cuanto a la calificación como micro o pequeña empresa, Robles precisa que el aumento de la UIT no modifica automáticamente los criterios ni la inscripción en el REMYPE, al requerirse una reforma normativa expresa, aunque los umbrales estén expresados en este indicador.

Un régimen sancionador con mayor carga económica

Ambos especialistas coinciden en que el incremento de la UIT refuerza el peso económico del régimen sancionador laboral. Robles sostiene que, en un mercado laboral rígido y costoso, encarecer el incumplimiento no necesariamente corrige la informalidad y puede terminar afectando a quienes intentan cumplir.

Toyama añade que, a diferencia del sistema tributario, en el ámbito laboral las multas de Sunafil deben pagarse incluso cuando son impugnadas, lo que intensifica su impacto financiero para las empresas cuando la UIT se eleva.