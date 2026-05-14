Según pudo conocer Gestión, entre el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril de 2026, se publicaron 365 solicitudes de registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una presencia relevante de empresas de Estados Unidos y Europa, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Empresas Carozzi S.A., multinacional chilena de consumo masivo, líder en la elaboración, comercialización y distribución de alimentos, que solicitó el registro de la marca “Tuyo Costa” ante el Indecopi, en la clase 30, que comprende pastas, fideos y comidas preparadas; cacao, café y chocolate y sus bebidas; preparaciones a base de cereales; productos de pastelería y confitería; helados, miel, sándwiches, así como azúcar y edulcorantes naturales.

La presencia local de Carozzi: Molitalia como actor clave

Empresas Carozzi S.A. es una compañía chilena del sector alimentario fundada en 1898 en Valparaíso por el empresario italiano Augusto Carozzi, quien inició el negocio con una pequeña fábrica de pastas. Con el paso del tiempo, la empresa evolucionó de un emprendimiento familiar a un grupo industrial de alimentos, ampliando su portafolio hacia diversas categorías y consolidándose como uno de los principales actores del consumo masivo en Chile y América Latina, con más de un siglo de trayectoria.

Actualmente, la compañía tiene sede en Santiago de Chile y se especializa en la producción y comercialización de alimentos, incluyendo pastas, galletas, chocolates, cereales, salsas y alimentos para mascotas, con marcas como Carozzi, Costa, Ambrosoli, Vivo, Bresler, Master Dog y Master Cat. Asimismo, mantiene operaciones en Chile, Perú y Argentina, además de oficinas comerciales en otros países, y exporta a mercados de los cinco continentes. En los últimos años, la empresa ha reforzado su expansión y diversificación, incluyendo su ingreso al negocio de helados y el fortalecimiento de su presencia en la región.

En Perú, Empresas Carozzi S.A. tiene presencia desde mediados de la década de 1990, consolidando su ingreso en 1997 con la adquisición de la empresa local Molitalia S.A., que se convirtió en su principal plataforma operativa en el país. A través de esta filial, el grupo chileno produce y comercializa una amplia variedad de alimentos de consumo masivo. Pero, ¿qué otras marcas globales están interesadas en Perú?

Louis Vuitton y su interés en el mercado peruano

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Louis Vuitton Malletier, conocida comúnmente como Louis Vuitton, exclusiva casa de moda y marroquinería de lujo francesa fundada en 1854 en París, que solicitó el registro de la marca “LV” ante el Indecopi, en las clases 09, 10, 28, 35, 36, 38, 41, 44 y 45, que comprenden dispositivos electrónicos; aparatos de bienestar; artículos deportivos; servicios comerciales y financieros; telecomunicaciones y entretenimiento; servicios de salud, así como licencias y gestión de derechos de propiedad intelectual.

Louis Vuitton Malletier es una casa de moda de lujo francesa fundada en 1854 en París por el artesano Louis Vuitton, quien inició el negocio con la fabricación de baúles de viaje innovadores. En 1858, la firma introdujo modelos de tapa plana, más ligeros y apilables, marcando un hito en el transporte de equipaje, y hacia finales del siglo XIX consolidó su expansión internacional con tiendas en ciudades como Londres y Nueva York. En 1896, lanzó su icónico monograma LV, creado para combatir falsificaciones y que se convertiría en un símbolo global del lujo.

Actualmente, la marca forma parte del grupo LVMH y se especializa en productos de lujo como marroquinería, bolsos, accesorios, prendas de vestir, calzado, relojes, joyería y perfumes. Con sede en París, cuenta con presencia en más de 50 países y una red global de tiendas, manteniendo su producción principalmente en Europa y Estados Unidos. En los últimos años, la firma ha reforzado su posicionamiento con nuevas colecciones y estrategias de marca, incluyendo iniciativas recientes en 2025 vinculadas con la valorización de su monograma y su expansión en mercados clave del sector.

¿Netflix con una nueva marca en Perú?

Dentro de las solicitudes presentadas en el referido periodo, Netflix Studios, LLC, empresa estadounidense filial de Netflix, Inc., enfocada en la producción y gestión de contenidos originales, requirió el registro de la marca “HUNTR/X” ante el Indecopi, en las clases 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 y 41, que comprenden productos cosméticos y de cuidado personal; dispositivos y contenidos electrónicos; artículos de joyería; papelería; bolsos y accesorios; utensilios domésticos; prendas de vestir; juguetes, así como servicios de entretenimiento y contenido multimedia.

Netflix requirió el registro de la marca “HUNTR/X”.

Netflix Studios, LLC forma parte de Netflix, Inc., compañía fundada en 1997 en California por Reed Hastings y Marc Randolph, que inició como un servicio de alquiler de DVDs por correo. El giro clave en su modelo de negocio se produjo en 2007, con el lanzamiento de su plataforma de streaming, lo que marcó su transición hacia el entretenimiento digital. En este proceso, la empresa desarrolló su estructura de producción propia —incluyendo Netflix Studios— para crear contenido original, consolidándose como un actor relevante en la industria audiovisual global.

Actualmente, Netflix Studios se especializa en la producción y distribución de contenido audiovisual, incluyendo series, películas, documentales y producciones originales para la plataforma. Con sede en Los Gatos, California, y centros de producción en Estados Unidos, Europa y otras regiones, la compañía tiene presencia en más de 190 países. En los últimos años, ha reforzado su estrategia global con inversiones en contenido local y la expansión hacia nuevas áreas como videojuegos, consolidando su posición como uno de los principales generadores de contenido en la industria del streaming.

PepsiCo y una nueva marca en el segmento de bebidas

Otro requerimiento resaltante fue presentado por PepsiCo, Inc., empresa de Estados Unidos y competidor global en el sector de alimentos y bebidas, fundada en 1965 tras la fusión de Pepsi-Cola y Frito-Lay. La empresa solicitó el registro de la marca “Pepsi Football Nation” ante el Indecopi, en la clase 32, que comprende aguas minerales y carbonatadas y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos, así como siropes y preparaciones para elaborar bebidas refrescantes.

PepsiCo solicitó el registro de la marca “Pepsi Football Nation”.

PepsiCo, Inc. es una multinacional estadounidense de alimentos y bebidas fundada en 1965, tras la fusión de Pepsi-Cola Company y Frito-Lay, con sede en Purchase, Nueva York. Desde entonces, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores grupos de consumo masivo a nivel global, ampliando su negocio desde las bebidas gaseosas hacia snacks y alimentos procesados, con un portafolio diversificado que abarca múltiples categorías.

Actualmente, PepsiCo tiene presencia en más de 200 países y territorios y comercializa productos como Pepsi, Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Quaker y Tropicana, que se consumen a gran escala a nivel mundial. Con ingresos que superan los US$ 90,000 millones, la empresa ha reforzado en los últimos años su estrategia de crecimiento mediante innovación, sostenibilidad y el desarrollo de productos más saludables, en línea con sus objetivos corporativos .