Netflix se especializa en la producción, distribución y exhibición de contenido audiovisual. (Foto: Olivier Douliery / AFP).
Netflix se especializa en la producción, distribución y exhibición de contenido audiovisual. (Foto: Olivier Douliery / AFP).
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Sandra Reyes
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Gigantes globales como Netflix, Louis Vuitton y PepsiCo, entre otros, evidencian el creciente interés de marcas extranjeras por expandirse en el mercado peruano. Empresas de alimentos, bebidas, moda de lujo y servicios digitales concentran su mirada en Perú, impulsadas por el dinamismo del consumo. Este interés persiste en un contexto de cautela económica y política, que no estaría afectando el atractivo local como destino de inversión internacional.

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