¿Con ganas por seguir viendo tus películas y series favoritas en Netflix USA? A partir de ahora, eso te costará un poco más, porque la plataforma de streaming anunció un nuevo incremento en las tarifas de todos sus planes de suscripción. Con este ajuste, que se suma a los aumentos de años recientes, vuelve la duda sobre hasta qué punto los usuarios aceptarán pagar más por el mismo servicio. ¿Cuáles serán los nuevos precios y qué motivos da la empresa para justificar el alza en este momento? Te lo contamos en detalle en esta nota.

Con Netflix puedes disfrutar de tus películas y series favoritas desde la comodidad de tu casa a la hora que quieras (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS PLANES DE NETFLIX USA EN 2026?

De acuerdo con la nueva política de precios de Netflix, vigente desde el 26 de marzo de 2026, los nuevos precios serán:

Plan con anuncios: US$8.99 al mes

Es la opción más económica con anuncios.

Plan estándar: US$19.99 al mes

Sin anuncios y permite la reproducción en dos dispositivos simultáneamente.

Plan premium: US$26.99 al mes

Sin anuncios, reproducción en hasta cuatro dispositivos a la vez, Ultra HD y HDR

Un detalle importante fue dado a conocer por Variety cuando un suscriptor desee añadir un miembro adicional a su plan:

Agregar un miembro adicional al plan estándar pasará a costar 7.99 dólares al mes con anuncios y 9.99 dólares sin anuncios. Antes se cobraba 6.99 y 8.99 dólares, respectivamente.

Incorporar dos miembros adicionales al plan premium ahora costará 7.99 dólares al mes con anuncios o 9.99 dólares al mes sin anuncios. Antes costaba 6.99 y 8.99 dólares, respectivamente.

Con las nuevas tarifas, se aplicarán incrementos de entre $1 y $2 por mes, dependiendo del plan de suscripción. A continuación, un cuadro comparativo:

PLAN ANTES AHORA SUBIÓ EN... Con anuncios US$7.99 US$8.99 1 dólar Estándar US$17.99 US$19.99 2 dólares Premium US$24.99 US$26.99 2 dólares

Los nuevos precios comenzarán a aplicarse de inmediato para nuevos usuarios y de forma progresiva para suscriptores actuales. Para ello, notificará por correo electrónico a los usuarios antes de que se ejecute el alza.

¿POR QUÉ NETFLIX USA SUBIÓ LOS PRECIOS DE SUS PLANES?

Netflix señaló que subió los precios para “reflejar” el valor y la calidad de su catálogo, pero en la práctica lo hace para financiar más contenido y nuevos negocios.

La empresa planea gastar unos US$20,000 millones en contenido en 2026, frente a los US$18,000 millones en 2025, por lo que incluye más series, películas, eventos en vivo y podcasts de video.

“A medida que invertimos en programación y mejoramos nuestro servicio, ocasionalmente pedimos a nuestros miembros que paguen un poco más”, señaló Netflix en distintos comunicados previos sobre aumentos de precios.