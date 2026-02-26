Las acciones de Netflix subían un 6.2 % este miércoles mientras Warner Bros. Discovery (WBD) estudia la nueva propuesta de compra de Paramount Skydance (PSKY), que elevó su oferta hasta los 31 dólares por acción para intentar competir con el acuerdo con la plataforma de ‘streaming’.

Los títulos de Netflix rozaban los 83 dólares por acción pasadas las 14.30 hora local tras una jornada al alza, pendiente del siguiente movimiento del consejo de administración de WBD después de recibir positivamente la oferta mejorada de Paramount.

El consejo afirmó que la propuesta de PSKY podría ser más beneficiosa para los accionistas que el actual acuerdo con Netflix, firmado el pasado mes de diciembre, que prevé la venta de los estudios y negocios de ‘streaming’ de WBD a Netflix por 27.75 dólares por acción.

Si el consejo de administración de Warner concluye que la oferta revisada de Paramount es superior, Netflix tendría cuatro días para renegociar con WBD y proponer una contraoferta.

Además de aumentar la cuantía por acción, Paramount Skydance ofreció 0.25 dólares por acción por trimestre si la transacción no se cierra después de septiembre de 2026, y se comprometió también a pagar 7,000 millones de dólares si la operación falla por motivos regulatorios.

Las acciones de PSKY se mantenían ligeramente a la baja a la espera de la decisión de Warner y de la publicación de sus últimos resultados trimestrales, prevista para después del cierre del parqué neoyorquino.

La junta de WBD tiene programada una reunión especial de accionistas para el 20 de marzo de 2026, en la que se discutirá el acuerdo con Netflix. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

La reunión de Netflix en la Casa Blanca

El codirector ejecutivo de Netflix Ted Sarandos visitará este jueves la Casa Blanca para mantener varias reuniones relacionadas con el acuerdo con Warner, según explicaron dos personas cercanas al encuentro en exclusiva a Politico.

Pese a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hace unas semanas que se mantendría al margen de la disputa entre las plataformas, este fin de semana pidió a Netflix que despidiera a Susan Rice de su consejo de administración o «pagarían las consecuencias».

Rice fue embajadora de EE.UU. ante la ONU en el primer mandato del expresidente Barack Obama y consejera de Seguridad Nacional en el segundo.

Elaborado con información de EFE