Netflix argumenta que su acuerdo sería mejor para el empleo estadounidense que el de Paramount, que planea una “oportunidad de sinergia de costes” de US$ 6,000 millones si logra fusionar su estudio con el de Warner.
Desde hace semanas, Netflix y Paramount han estado tras los pasos de Warner Bros. Discovery como dos coyotes en busca del correcaminos. Paramount, recientemente adquirida por la familia Ellison, era inicialmente la favorita para hacerse con el premio. Pero el mes pasado, Netflix les lanzó una gran sorpresa a los Ellison al anunciar que había firmado un acuerdo con la dirección de Warner para adquirir la mayor parte de la compañía.

