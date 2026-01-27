La persecución no ha terminado. Paramount intenta persuadir a los accionistas de Warner para que desafíen a la dirección y acepten su oferta, que, según argumenta, es “superior a la de Netflix en todos los aspectos”. El 20 de enero, Netflix respondió mejorando su propia oferta, que valora a Warner en US$ 83,000 millones, pasando de una combinación de efectivo y acciones a una completamente en efectivo. Espera que esto acelere el proceso de aprobación de Warner; y se prevé una votación de los accionistas para abril.

Un cartel de Netflix se muestra en lo alto de un edificio en Los Ángeles, el 18 de diciembre de 2025, con el cartel de Hollywood a la distancia. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Las cosas podrían cambiar antes de esa fecha. La semana pasada, ambos postores realizaron viajes de cabildeo a Europa para intentar persuadir a los reguladores de que serían la mejor opción. Al ser la más pequeña de las dos empresas, Paramount parece tener un caso más fácil en materia antimonopolio. Los resultados anuales de Netflix de esta semana sirvieron como recordatorio de su poderío: 325 millones de suscriptores globales, un crecimiento de ingresos del 16% anual y un margen operativo cercano al 30%. Combinada con Warner, superaría con creces a sus rivales de Hollywood.

Sin embargo, Netflix señaló con claridad en su carta a los accionistas de esta semana que la competencia en el sector del vídeo ahora se extiende mucho más allá de Hollywood. Incluyendo YouTube y similares, Netflix representa menos del 10% de la audiencia televisiva en la mayoría de sus grandes mercados. También argumenta que su acuerdo sería mejor para el empleo estadounidense que el de Paramount, que planea una “oportunidad de sinergia de costes” de US$ 6,000 millones si logra fusionar su estudio con el de Warner. Y aunque la simpatía de los Ellison con Donald Trump puede darles una ventaja en Estados Unidos, esto podría no beneficiarles en Europa, donde el presidente ha antagonizado con sus esfuerzos por apoderarse de Groenlandia.

Estudios de Warner Bros. en Burbank, California, EE.UU.

En lugar de confiar en que los reguladores den luz verde a Netflix, Paramount parece dispuesto a mejorar su propia oferta. Actualmente ofrece US$ 30 por acción por la totalidad de Warner, mientras que Netflix ofrece US$ 27.75 solo por su plataforma de streaming y sus estudios, lo que permite a los accionistas de Warner conservar las cadenas de televisión y cable de la empresa. Cuál sea el mejor acuerdo dependerá de cómo se valoren esas cadenas de televisión en declive. Paramount insiste en que su oferta es mayor. Pero para persuadir a los accionistas de Warner de que desafíen el consejo de su dirección, probablemente tendrá que subir su precio.

Netflix se enfrentará entonces a un dilema. Su cambio de oferta íntegramente en efectivo esta semana demuestra su seriedad en la adquisición de Warner. Pero a diferencia de Paramount, que puede recurrir a la fortuna familiar de los Ellison en acciones tecnológicas de Oracle, Netflix tiene sus propios accionistas de los que preocuparse. A muchos no les convence el proyecto de Warner: el valor de mercado de Netflix ha caído casi un tercio desde que empezó a evaluar la compañía en octubre. Desembolsar aún más podría poner a prueba su paciencia.

Netflix podría aumentar su oferta uno o dos dólares más por acción, sospecha Robert Fishman , de la firma de analistas MoffettNathanson. Pero mientras que Paramount necesita la escala de Warner para seguir siendo competitiva en streaming, para Netflix la transacción con Warner es principalmente un acuerdo gigante de contenido. Netflix tiene un historial de estar dispuesta a retirarse cuando los precios del contenido suben demasiado: el año pasado permitió que los Ellison la superaran con una oferta de US$ 7,700 millones por los derechos de Ultimate Fighting Championship durante siete años.

Se esperan más giros y vueltas en la carrera hacia la votación de los accionistas en abril. Por ahora, “el siguiente paso más probable… es que haya más ofertas”, escribe Fishman. Tiempos de tensión para Netflix y Paramount, pero buenas noticias para el correcaminos.